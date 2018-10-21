台中》柯貞竹、林京玲聯合競選成立 鄉親擠爆會場力挺

各界為柯貞竹、林京玲披彩帶、授戰旗、送粽子等，預祝母女檔高票當選！（陳世宗翻攝）

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省自來水公司董事長郭俊銘（左二）等人，為柯貞竹、林京玲兩人拉抬造勢！（陳世宗翻攝）

台中市中西區無黨籍市議員候選人柯貞竹與公民里長林京玲，21日成立聯合競選總部，現場湧進約2000名支持者擠爆會場力挺打氣，肯定柯貞竹母女在中西區的服務與耕耘，「凍蒜」呼聲不斷。柯貞竹感謝鄉親們熱情支持，強調中西區不能沒有女性議員，她一定會衝破「男」關，確保女性這一席，與林京玲攜手服務鄉親。

柯貞竹、林京玲21日在西區五廊街成立聯合競選總部，大會在振奮人心的戰鼓表演聲中揭開序幕，地方各界和鄉親陸續到場祝賀並表達支持，現場熱鬧滾滾，場面熱烈。

彰化縣台中同鄉會理事長張世雄、全國產業總工會理事長莊爵安、台中市總工會理事長陳金源、省自來水公司董事長郭俊銘等人都親自到場，為柯貞竹、林京玲披彩帶、授戰旗、贈送「好彩頭」、「包粽」等；還有「台灣阿幸」葉春幸及數十個工會理事長及幹部，都為柯貞竹母女加油、打氣，顯示柯貞竹深耕中西區，長期關懷弱勢婦幼的好人緣。

全國產業總工會理事長莊爵安指出，柯貞竹長期投入公益性活動，林京玲在公民里長的優秀表現，大家一起來支持，讓好人出頭。張世雄呼籲彰化同鄉大團結，集中選票唯一支持女性候選人柯貞竹。自來水公司董事長郭俊銘表示，柯貞竹有服務經驗、有熱忱，女兒林京玲在基層里長表現這麼好，讓柯貞竹母女一起當選，一定能服務到家，是鄉親的福氣。

台中生命之道靈糧堂師母葉春幸，也特地到場為柯貞竹站台，強調柯貞竹尊重家庭倫理，捍衛家庭價值，是值得推薦並支持的候選人。

爭取連任公民里長的林京玲說，四年任期她走遍里內每一個地方，只要有需要她的地方，她一定出現；在環保志工、長青協會等的協助下，公民里正在改變；未來她希望在里內成立人力銀行、愛心商店，幫助更多的人。

柯貞竹除提出拒絕空汙清靜呼吸；確保食安，吃得健康；照顧長輩生活，做好安親托育等多項政見外，更誓言要努力讓婦幼有保障，青年有希望，弱勢有尊嚴，鄉親的生活越來越幸福！呼籲鄉親確保中西區唯一女性一席！懇託鄉親做她的分身、替身，傳遞最溫暖的正向力量，跟鄉親共同打拚，打贏這場選戰。

(中時 )

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