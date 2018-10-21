男星路跑竟選穿「粉紅澎裙」？！ 遇女神愷樂害羞噴發

2018年10月21日 17:46 中時 徐桐炘

宋亞倫出席美麗佳人裙擺澎澎RUN活動。（圖片提供：經紀人）

潛力男星宋亞倫今（21日）獲美麗佳人雜誌之邀出席「2018裙擺澎澎RUN」活動，他與心中女神愷樂同組領跑，第一次近距離與心中女神同台又同框，宋亞倫靦腆臉紅十分害羞不敢直視她。他說，若工作之餘有空陪家人吃晚餐時，會固定收看愷樂主持的娛樂百分百，特別喜歡愷樂像剛出生貓咪一樣令人會酥麻的聲音。

該活動為了宣導乳癌防治，邀請所有參與的來賓與路跑的民眾，都要換上粉色澎澎裙，問及人生第一次穿上裙子會不會感到害羞？宋亞倫說，一開始聽到以為僅能著內褲不能穿褲子，但又想為了公益自己的一點付出不算什麼，直到看到經紀人商借品牌服裝才恍然大悟，原來可以穿褲子。而他穿上粉色澎澎裙時，還被誇是「粉紅鮮肉」高顏值，笑起來又夠暖。宋亞倫也自告奮勇的挑戰10K路跑完賽，笑稱自己非常有成就感。

「2018裙擺澎澎RUN」活動宣導乳癌防治，宋亞倫透露，自己身邊曾有女性朋友，摸到自己乳房疑似有硬塊，誤以為自己得乳癌了，緊張不安地打電話跟他崩潰大哭，所幸就醫檢查追蹤後只是虛驚一場，他也貼心的提醒所有女性朋友，每年都要定期地做健康檢查。宋亞倫近在電影《紅樓夢》擔任特別演出，與利晴天的對手戲是電影的重要彩蛋，粉絲在網上提醒一定要看到最後，才不會錯過他的演出。

(中時 )