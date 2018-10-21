首度解密分子料理教父最「謎」的餐廳！每餐300歐元起價

謎 ENIGMA 餐廳充滿神秘感，將用餐過程設計成一趟目眩神迷的奇幻體驗，獲得國際媒體盛讚「改變人們上餐廳的方式」。每人費用約300歐元起價。海鵬提供。

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《鬥牛犬：米其林帝國》由亞伯特現身說法，揭露他打造米其林帝國的熱情與甘苦，更首度獲准拍攝到他傾畢生所學、打造世上最前衛餐廳「謎」（ENIGMA）。海鵬提供。

英雄不怕出身低！獲封「分子料理教父」的西班牙名廚亞伯特阿德里亞（Albert Adrià），在新片《鬥牛犬：米其林帝國》中首度談起踏入料理界的故事，經歷令人嘖嘖驚奇，最早其實是該餐廳的洗碗工，但在他潛心鑽研料理後，竟出類拔萃、獲頒「全球最佳甜點師傅」榮銜。更在跨足創意料理，研發「分子廚藝」顛覆全球饕客的味蕾，開展美食傳奇的新篇章。

亞伯特投身料理界33年來，一共研發超過1800道料理，驚人創意不僅獲美國《時代》雜誌盛讚為「全球最具影響力主廚」，也讓鬥牛犬餐廳五度榮登「世界50大最佳餐廳」之首，每年更吸引200萬饕客、要搶訂僅8000個位子，「全球最難訂位餐廳」的稱號不脛而走。

亞伯特又自立門戶打造自己的米其林帝國。驚人的是，為實現夢想，他不僅每天超過14個小時在廚房工作，每年更花費超過6個月時間研發新菜色。該片更首度獲准拍攝到他傾畢生所學、打造世上最前衛餐廳「謎」（ENIGMA），超越了過去「鬥牛犬」締造的輝煌紀錄。該餐廳充滿神秘感，將用餐過程設計成一趟目眩神迷的奇幻體驗，獲得國際媒體盛讚「改變人們上餐廳的方式」。

據了解，該餐廳每人費用約300歐元起價，用餐時間約需3小時，但一天僅能招待24 人，再創「全球最難訂位餐廳」紀錄。電影《鬥牛犬：米其林帝國》不僅拍出亞伯特走出自己美食之路的艱辛歷程，他與哥哥費蘭亦師亦友亦親的情誼，也讓國際名廚江振誠看得直呼感動。該片將於11月9日上映。

(中時 )

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