蕉農田間拾獲牡丹鸚鵡 親暱像小跟班

日月潭地區農友王正勝，撿拾收養的牡丹鸚鵡，喜歡站在他頭頂。（沈揮勝攝）

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王正勝的牡丹鸚鵡，喜歡咬他拇指頭，親暱互動。（沈揮勝攝）
飛出去、飛回來，停在手掌上。（沈揮勝攝）
也喜歡停在王正勝的小貨車上。（沈揮勝攝）

南投縣魚池鄉農民王正勝，2年前在蕉園工作時，看到蕉葉上停棲1隻鵝黃色的小型鸚鵡，伸手試著逗弄，結果牠主動跳上手掌。他想，會想親近人，像是有人養過走失或逸逃，也有可能是遭到飼主棄養；看牠如此瘦弱疲憊，想必是流浪多天沒進食餓壞了。

53歲的王正勝在日月潭山區長大，小時候豢養竹雞、綠繡眼、白頭翁等野鳥的經驗豐富。他上網查知，是牡丹鸚鵡的1個品系，於是到鄰居葛建喜開的鳥店買些飼料，把牠收容養在家中籠裡。

牡丹鸚鵡又稱情侶鸚鵡或愛情鸚鵡，通常是成雙成對，但這隻卻是孤伶伶落單，有了新飼主陪伴，牠變得活潑起來；雖然不會像大型鸚鵡般模仿人們的聲音，但每當看到王正勝工作進家門，都會興奮地單音高叫。

飼養2、3個星期後，嘗試將牠放出籠外，結果出乎意料，牠不但不會逃跑，反而黏人更緊。

牠喜歡飛到王正勝的頭頂，或停棲手掌，有時站上貨車車頂，甚至飛到屋脊，都不必擔心牠走失。晚間，怕外面來了野貓野狗，就不讓牠亂跑，丟在屋內飛來飛去；飛累了，還會自己回到鳥籠裡。

王正勝農暇時，從事小型鐵工增加收入，寮舍在離家300公尺、魚池鄉東池村往九族文化村的岔路旁。走路散步過去，小跟班追隨；雖然沒幫牠取名字，但牠親暱像家人。

(中時 )

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