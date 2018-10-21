新竹市南港賞鳥區完工 化身親子生態教室

2018年10月21日 18:24 中時 陳育賢

新竹市香山賞鳥祕境「南港賞鳥區」已升級完工，市府21日下午舉行「探索南港賞鳥幽境」體驗。（陳育賢攝）

新竹市香山賞鳥祕境「南港賞鳥區」已升級完工，市府21日下午舉行「探索南港賞鳥幽境」體驗。（陳育賢攝）

新竹市香山賞鳥祕境「南港賞鳥區」已升級完工，市府21日下午舉行「探索南港賞鳥幽境」體驗，現場安排剝蚵體驗、古味童玩製作，市長林智堅也邀請民眾前來體驗當地漁村生活樂趣、欣賞香山夕照，來趟新竹香山小旅行，探索17公里海岸線特殊生態。

市長林智堅指出，香山溼地在冬季會吸引多種類水鳥前來過冬，可觀察到74種鳥類，市府此次除改善舊有積水問題，更打造650公尺幽徑步道和多座親水平台，並在漁具倉庫屋頂新設遊憩空間，也在原本的大鳥意象下方設置了鞦韆，煥然一新的南港賞鳥區，將成為寓教於樂的親子生態教室。

而此次工程拆除舊倉庫，串聯廁所屋頂打造寬敞景觀平台，拆除部分有安全疑慮的老舊賞鳥牆，保留3座還堪用的賞鳥牆，種植木麻黃與黃槿，用生態植栽作為天然屏障，也還給鳥類更自然的棲地，升級後的場域，遊客可以步行方式沿岸遊憩、領略賞鳥區生態情致，非常適合全家同樂共遊賞鳥、聽風、看海、賞夕陽。

今天下午登場的「探索南港賞鳥幽境」體驗，現場除了望遠鏡賞鳥、周邊生態導覽，還有富禮國中射箭隊帶來的射箭體驗、虎林國中布袋戲團精彩表演，也安排回味漁村童年時光，讓民眾體驗剖蚵、披米粉、葉笛、筷子槍製作，彷彿穿梭時光隧道，大小朋友一同親近自然，回憶童年，玩得不亦樂乎。

城銷處長顏章聖則表示，南港賞鳥幽境升級，使市民能親近自然、體驗多元生態，再搭配「香山走透透」小旅行等，香山絕對能夠成為北台灣的「觀光新亮點」。

(中時 )