中職》目睹輸球卻無能為力 陳仕朋G4有望先發抗獅

富邦悍將投手陳仕朋極有可能是22日先發投手。（資料照，富邦悍將粉絲團提供）

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中時電子報
/新北報導

「看著球隊落後，卻不能上場幫助球隊。」富邦悍將21歲年輕投手陳仕朋首次進入季後賽名單，首戰卻目睹球隊以1比4敗給統一獅，如此不甘心的畫面，第4戰被指為是富邦最有機會先發登板的投手，他也期待道：「我迫不及待想上場！」

2016年義大犀牛（富邦悍將前身）闖進總冠軍賽，陳仕朋當時只是隨隊球員，但這次不但進入季後賽28人名單，，22日也有可能先發上陣「之前心情起伏比較大，只能在場邊看學長比賽，今年有機會下場，盡力準備好自己，平常心面對。」

本季陳仕朋一軍僅出賽7場6戰先發，27.1局投球失22分責失分，本季自責分率7.24。陳仕朋其中6場集中上半季，下半季他雖僅1場出賽，但該役他先發面對Lamigo桃猿，以76球完成6局投球，只被擊出2支安打、投出1次三振、沒有失分。

今年因傷在二軍沈潛了一大段時間，陳仕朋除了養傷，二軍打擊教練也針對每個選手的缺點修正，陳仕朋之後才能在例行賽尾聲有好表現，「其實投那場比賽沒想太多，沒想到內容讓自己滿滿意的，投完之後心情也放鬆很多，對自己的自信也增加不少。」

至於22日有可能擔綱季後挑戰賽第4戰先發投手，陳仕朋笑說自己也還不清楚，「我也很希望是我！」

談及第4戰的先發投手人選，富邦總教練陳連宏雖未給出明確答案，但說法卻很明顯，「明天可能考慮黃亦志跟陳仕朋，不過陳仕朋的機率比較大，因為他今年都是先發出賽，黃亦志則有多場牛棚登板。」

(中時電子報)

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