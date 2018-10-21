《中時晚間快報》95無鉛汽油出包 中油周一起受理鑑定及理賠

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◎95無鉛汽油出包 中油周一起受理鑑定及理賠

桃園煉油廠95無鉛汽油品質驚爆不合格！中油表示，其煉製研究所10月16日抽樣發現橫山站、大溪站、春日路等3座加油站，由桃園煉油廠所供應的95無鉛汽油經銅片測試不合格。中油表示，民眾在10月1日～21日在苗栗以北的自營及加盟站有加95油品，持有捷利卡、信用卡簽單、發票等交易證明，於周一起至年底，中油持續受理鑑定及理賠事宜。

◎ 川普指責俄陸 宣佈美國將退出「中導條約」

美國總統川普20日在內華達州對媒體表示："如果俄羅斯和中國在做這件事，而我們還在遵守這一協定，那是不能接受的。"除非俄羅斯和中國跟美國一起協商，作出明智決定，都不研發這些武器，否則美國只能退出中程飛彈條約。

◎ 港珠澳大橋通車前夕 澳門中聯辦主任墜樓身亡

大陸國務院港澳事務辦公室官網公布，駐澳門特別行政區聯絡辦公室主任鄭曉松因患「憂鬱症」，於2018年10月20日晚在其澳門住所墜樓身亡。由於正值港珠澳大橋通車23日典禮前夕，時間敏感也引發各界關注。澳門特首崔世安也發唁電表示哀悼。

◎BCW《東岸》席捲嘻哈圈 邀葉瑋庭辣裝踩場嗨翻

BCW推出新歌〈東岸〉頗受好評，MV點閱率已突破百萬，奪下hito排行榜冠軍，他日前在高雄舉辦「NO COMPLY」巡迴演唱會，邀來葉瑋庭擔任港都版「東岸女郎」，BCW稱讚葉瑋庭：「這首歌非常需要一位漂亮的嗓音、漂亮的女孩，謝謝妳來擔任嘉賓。」

(中時電子報)

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