郭亞棠披婚紗拿錯禮服 傲人美胸全都露

郭亞棠劇中嫁紅毛，婚紗超性感。（民視）

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郭亞棠穿上性感白紗露美胸，讓楚宣、紅毛、王瞳、楊繡惠等人眼睛大吃冰淇淋。（民視）
郭亞棠劇中嫁紅毛，楊繡惠擔任媒人婆。（民視）
洪瑞霞飾演謝京穎媽媽，嫁女兒十分不捨。（左起：洪瑞霞、成潤、謝京穎、張可昀）（民視提供）

藝人郭亞棠、謝京穎在民視八點檔《大時代》中同時披白紗出嫁，讓觀眾眼睛為之一亮的是，劇中保守的秀娟（郭亞棠）跟開放的雅珠（謝京穎）拿錯婚紗，造成郭亞棠的酥胸幾乎展露無疑，讓從未嘗試大尺度的郭亞棠，害羞直說第一次都給《大時代》了！

郭亞棠說自己即使在《舞力全開》也沒穿過這麼少的舞衣，這一次的白紗還從胸口露到肚臍，讓她在拍戲片場頻頻擠奶，其中一場要開拍之前，她發現胸型歪了，還小聲的喊服裝師說「我的奶歪了！」讓劇中的老公紅毛因此一陣臉紅說「我什麼都沒做呀！」話一說完令旁人笑到噴飯。

為戲獻出大尺度的白紗禮服造型的郭亞棠，靠著造型師擠奶功讓胸型完美展現在觀眾面前，讓郭亞棠忍不住自嘲說年輕的自己太傻了，沒有好好照顧胸型，否則現在也不會擠得那麼辛苦。郭亞棠說女人穿起婚紗真的會融化鋼鐵般的心，平常不愛哭的她，一被白紗蓋頭就哭的稀裡嘩啦，「白紗真的很有魔力」。

第二次披婚紗的謝京穎，劇中與成潤配對，她說穿起白紗真的很浪漫，但拍結婚戲真的累垮了。她回憶，拍攝時兩邊結婚人馬在馬路上擦肩而過，不知道是她身後的林則希還是陳彥廷踩到她的頭紗，讓她差點仰頭倒地，笑翻身邊的人，但也因為漂亮的白紗非常厚重，讓她笑說真實人生也不敢結婚了，不然就要簡單化，頂著妝髮一整天真的太累。

拍攝當天劇組把紅毛跟郭亞棠取名「紅隊」，成潤跟謝京穎是「藍隊」，小隊名稱讓換場的時間縮短很多，也讓演員直說好像在上綜藝節目，非常有趣。劇中是帶球結婚的謝京穎，拍攝當天剛好是「大姨媽」報到第一天，郭亞棠忍不住喊說「妳不要再騙婚了，大姨媽都來了」，謝京穎笑說「姑嫂之爭從戲外就看到了」，兩人你一言我一語，好感情可見一斑。

(中時 )

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