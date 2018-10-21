彰化》王惠美造勢大會吳敦義授旗、王金平力挺 數千支持者沸騰

2018年10月21日 17:57 中時 吳敏菁

國民黨彰化縣長候選人王惠美競選總部21日舉辦成立造勢大會，國民黨主席吳敦義授旗，前立法院長王金平和縣內藍營大老、候選人等全到場相挺。（吳敏菁攝）

國民黨彰化縣長候選人王惠美造勢大會湧入數千支持群眾。（吳敏菁攝）

王惠美質問南彰難道不需要捷運嗎？鐵路高架化還要等多久？要給孩子營養午餐還要靠賣電嗎？（吳敏菁攝）

國民黨彰化縣長候選人王惠美競選總部21日舉辦成立造勢大會，國民黨主席吳敦義授旗，前立法院長王金平和縣內藍營大老、候選人等全到場相挺，現場湧入數千支持者、搖旗吶喊，點燃熱情，吳敦義說彰化選戰是重要關鍵，讓勝利從彰化開始，翻轉台灣的命運。

王惠美造勢展現藍營大團結，前縣長阮剛猛、卓伯源、前立委陳杰、林滄敏、蕭景田、鄭汝芬、縣議長謝典霖等和26鄉鎮候選人全到場。

王金平說王惠美從政24年穩紮穩打，有能力向中央爭取經費，又懂建設，提出「一軸一環雙樞紐」交通網，能留住人才在彰化縣就業，改變命運的時機到了。

吳敦義也宣示彰化縣在王惠美帶領下先贏，國民黨執政一定會「撥亂反正」讓中華民國更好。

王惠美說，彰化是數百年歷史大縣，更是中部政治、經濟和交通中心，但因國家制度、社會的變遷和六都成立，彰化變成台灣貧窮的第一大縣。主要是縣政沒整體規畫，造成人口流失，稅收減少。

王惠美表示，要改造彰化必須重塑彰化的主體性，結合交通、都市、產業，在交通建設上，打造「一軸一環雙樞紐」路網；連結「三心三帶」的產業發展；配合都市再生策略擘劃再透過產業創新政策，達成交通、都市、產業三合一的產業建設新藍圖，建設一個具有彰化主體特色性的台灣第一大縣。

王惠美說，要讓彰化未來20年有競爭力，彰南、彰北都需要均衡發展，鐵路高架化要有經濟乘數效果，可從彰化花壇延伸到和美、伸港到彰濱工業區。彰化127萬人口全台第一大縣，合情合理需有兩條捷運線。

王惠美說，未來縣政規劃5大交流道特定區要鬆綁，形成3個產業廊帶！9000公頃的農業特定區需要進行通盤檢討，並質問南彰難道不需要捷運嗎？鐵路高架化還要等多久？要給孩子營養午餐還要靠賣電嗎？再給民進黨4年下去，彰化還能有未來嗎？

最後，王惠美各鄉鎮市長和議員候選人手拉手，現場高呼「改造彰化、翻轉命運」，國民黨全壘打，王惠美凍蒜、凍蒜！

(中時 )