居民第2個家 太平區新高、新光、新興聯合活動中心啟用

2018年10月21日 18:27 中時 馮惠宜

台中市政府於太平區興建的新高、新興、新光里聯合活動中心21日落成啟用，地方人士開心參與啟用典禮。（馮惠宜攝）

台中市政府於太平區興建的新高、新興、新光里聯合活動中心21日落成啟用，市長林佳龍親自前來揭牌，他指出，活動中心可供里民辦活動使用，也可規劃長輩小孩的照顧空間，功能多元，將可提升居民生活品質。

太平區公所21日舉辦新高、新興、新光里聯合活動中心落成啟用典禮，林佳龍、地政局長張治祥、民政局副局長盧政遠、立法委員何欣純、市議員張玉嬿、李麗華、何明杰等人均出席，慶祝活動中心落成。

林佳龍表示，這棟活動中心由中央與市府合作，共斥資約2900萬元興建，外觀美輪美奐，共3層樓，可多功能使用，讓里民在這裡辦活動，也可規劃長輩小孩的照顧空間，就像在地居民第二個家一樣，盼提升里民生活品質。

市府民政局指出，新高、新興、新光里聯合活動中心在地方人士奔走爭取下，由市府向國有財產署爭取無償撥用土地，也向內政部爭取到800萬元，加上市府利用地政局區段徵收基金自籌的2100多萬元，總共以2900萬元經費興建活動中心。

新高、新興、新光里聯合活動中心為地上3層樓的建物，外觀為兼具現代化風格的玻璃帷幕別墅造型，總樓地板面積約284坪，基地位置位於太平區新光區段徵收範圍內的機關用地，將可提供太平區民眾優質生活休憩空間。

(中時 )