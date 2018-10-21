陶喆飛賭場「賺學費」 小試身手50萬台幣入袋

2018年10月21日 17:58 中時 尤嬿妮

陶喆年初在美加舉辦演唱會。（偉大文化提供）

陶喆年初在美加舉辦演唱會。（偉大文化提供）

陶喆年初在美加舉辦演唱會。（偉大文化提供）

陶喆近日在社群網站分享影片，透過貼身幕後紀實，忠實呈現私底下的自己，片中聊起年初遠赴美國及加拿大舉辦「初心」演唱會，陶喆想起以前念書時期，曾到美國拉斯維加斯小賭試身手，還因此贏了不少學費；陶喆的經紀人21日透露，他曾經一次贏了一學期學費！記者事後查詢美國大學學費，不含雜支一學期約1.8萬美金（54萬台幣）起跳。

陶喆近來不時抽空錄製影音於上「DT TV」分享，其中包括創作祕訣及生活趣事，日前曝光他年初赴拉斯維加斯的影片，陶喆感性說：「拉斯維加斯對我來講，其實是一個非常熟悉的地方，小時侯跟父母親去，再大一點跟朋友去，雖然我不想承認，但有部份大學的學費，是我在那邊賺來的。」經紀人說：「那個年代，一心只想著學費有著落，美國大學學費很貴的，陶喆都是自己貸款完成大學學業。」

陶喆表示，由於拉斯維加斯地處沙漠，最初開發時，很多人認為要去發展的人是神經病，「所以我覺得拉斯維加斯對很多人來講是一個夢想」！想起之前在此舉辦「初心」演唱會，在某種程度上，有勉勵大家追求心裡最原始夢想的意義。

聊起演唱會，不少粉絲敲碗他新專輯，也期待欣賞陶喆現場演出，他經紀人表示：「接下來將有新專輯、也會有巡演，但台北因場館（預訂檔期）關係，還未確定是明年或後年初。」

(中時 )