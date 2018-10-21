Lara為拍片脫到只剩內衣褲 險失足墜兩層樓高嚇壞！

Lara演出女主角進入演藝圈後，踩人上位的心境。（妹妹娃娃多媒體）

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Lara拍完該場戲，腳上出現一大塊瘀青。（妹妹娃娃多媒體提供）

電影《明日之星》由歌手梁心頤（Lara）首度轉戰大銀幕，一場似幻似真的女主角進入演藝圈後，踩人上位眼神發狠踹人的一場戲，她說：「導演有特別請我練習這個表情，因為她常覺得我最缺的就是『狠』的元素。那場戲的造型本來是設定全裸，想要有種原始人的感覺，本能的求生意志讓自己生存下去。後來怕全裸演出轉移這場戲的焦點，但是衣服也是很少，自己前一個晚上都睡不好！」

Lara回想那天超驚險，差點失足從兩層樓高度墜落！「那天原本製片人希望吊鋼絲，但這場戲我必須最後脫到只剩內衣褲，所以一定會穿幫，我跟導演討論了一下，知道這樣會花掉很長的拍攝時間，工作人員已經超班拍15小時，所以就決定不用安全措施。」但欄杆佈滿製造假雪的肥皂泡泡，她又要與其他人互推，一度手滑差點往下墜落，「還好在拍這場戲之前有安排幾次的攀岩課練習，反應和臂力都有鍛鍊過。回到家洗澡覺得腳不像是平常的痛才發現有個怵目驚心大瘀青。」

拍攝該場戲時人很多，現場超過百人，但Lara在高台上穿的極少，她表示非常不自在，「所以就乾脆把臉遮起來，想說如果不小心這個造型外流至少不會有人知道是我，回想起來，那時真傻，沒想到說電影上映造型也就會曝光了。」她在片中還有機器人造型，由法國設計師朋友特別量身訂製，靈感是來自於星際大戰，充滿未來科技感。該片已在台上映。

(中時 )

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