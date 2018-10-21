軟硬體都有問題 韓國阿帕契找不到海上目標

2018年10月21日 18:00 中時電子報 江飛宇

由於軟件缺失，以及雷達的原設計缺乏海上目標探測能力，韓國陸軍的AH-64E守護者阿帕契(Apache Guardian)雷達無法正確探測到敵方目標，正在與美方商討改進與修復事宜。

防衛新聞(defense news)報導，韓國陸軍購買了36架波音製造的AH-64E直升機，其中有6架配備了洛克希德-馬丁公司開發的桅頂火控雷達，加裝雷達後的阿帕契，能夠有更長遠的探測距離，能夠發現12公里範圍的128個目標。

然而，韓國反對黨的國會議員李正明(Lee Jung-myung)拿到的報告卻發現，在去年進行的空中突擊行動測試，這批桅頂雷達無法正確識別目標的數量，因為它居然將4個指定目標，誤認為101個，差異顯然太大。

在山地環境的測試中，雷達把6公里內的18個目標，判定成9個目標；3公里內的18個目標，判定成5個目標，顯然都看錯了。

更糟的是水上測試，雷達甚至未能探測到任何目標，但是這正是韓國陸軍引進這些阿帕契的主要目任務：防範北韓高速船滲透到西海岸邊境島嶼。

李正明批評：「要是雷達無法發現水上目標，它就無法完全勝任此類任務。」

阿帕契頂部的長弓雷達，是它能看的更遠的利器。(圖/洛馬公司)

立法者還指出，阿帕契的問題還不只是雷達找不到目標，橫向的資料傳輸也還不具備，無法將阿帕契所看到的戰場情資立即轉播給地面指部隊，因為Link-K資料鏈仍處於開發階段。

韓國軍方高層說，陸軍方面已經透過DAPA，與美國陸軍協商如何修理雷達。不過雷達製造商洛克希德-馬丁公司拒絕發表評論。

中華民國陸軍也同樣有AH-64E守護者阿帕契，與韓國的任務取向也相同，都負責制海反登陸作戰，不知陸軍是否解決了這項功能缺失。

(中時電子報)