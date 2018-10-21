蔡明亮強護版權終獲出版社道歉 宣告所得賠款捐兒童教育基金

2018年10月21日 18:04 中時 徐桐炘

導演蔡明亮近年在兩岸三地積極伸張智慧財產權，去年花不少功夫要求網路平台下架盜版影片，今年則針對未經授權發行的書籍提出抗議，其中香港天地圖書集結他在浸會大學電影學院講座的講稿，未經他同意出版《蔡明亮電影講座》，該校校長已於2個月前道歉，天地圖書出版社也在上週公開發表「致歉聲明」，讓蔡明亮鬆口氣說：「這件事終於算告一段落。」

蔡明亮感嘆：「這事花我太多力氣，不要再來了！」他一度每天在臉書和微博撰文討伐對方行為，多日後才等到遲來的回應，他表示曾有網友質疑他對版權的執著：「這個導演是沒事幹？沒拍片嗎？還是要錢？」但他其實未停止創作，陸續推出VR電影《家在蘭若寺》和《你的臉》，更跑遍各大影展，他表示大費周章發文並寫信給各單位，僅是為導正亞洲市場對版權的觀念，「希望觀眾和讀者都能支持正版。」

事件已引起港媒密切關注，有香港記者質疑該書作者卓伯棠並未致歉，蔡明亮在臉書表示：「兩個月前卓先生就寫信跟我賠不是了。」不要求對方公開道歉，他也體諒出版社公司大，須較長時間討論處理方式，對方向律師諮詢，將以書本數量計算賠償費用，蔡明亮表示所有版權賠款不會進到自己荷包，「同時會連同浸大給我的賠款捐出，給需要的小朋友做教育基金。」

出版社除了道歉，更會終止販售及銷毀該書，不過內容已被轉售給上海雅眾文化，出版成簡體書《一念：蔡明亮談電影》，雖對方明確快速向蔡明亮表達歉意，卻因經手國家出版單位難以回收，蔡明亮考慮參與該書監修，有望「化盜版為正版」。他11月15、16日將赴香港大館當代美術館舉行「我行且歌」展演， 正在積極練習歌曲。

(中時 )