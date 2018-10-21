新竹》前社會處長回鍋接副市長？ 網路抹黑攻擊 陳雪慧澄清

新竹市香山區市議員候選人陳雪慧遭抹黑中傷，只能趕緊澄清她選後不論如何，都絕不會回市府擔任何任職位。（陳育賢攝）

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新竹市香山區市議員候選人陳雪慧遭抹黑中傷，只能趕緊澄清她選後不論如何，都絕不會回市府擔任何任職位。（陳育賢攝）
新竹市香山區市議員候選人陳雪慧深獲地方長輩歡迎與喜愛。（陳育賢攝）

年底9合1選舉已剩30幾天，近來的網路選舉攻訐語言也越來越多，每位候選人都被用以放大鏡檢驗，只要稍有不慎就被網友、對手公諸網路，但其中更有許多都是惡意中傷、子虛烏有的抹黑手段。

新竹市香山區市議員候選人陳雪慧，近來就因其是前市府社會處長的身分，被對手在網路或坊間謠傳、抹黑指其選後會回府擔任副市長一職，因此不需給予太多支持，急的陳雪慧趕緊逢人就消毒，並在臉書澄清與重申，「我，陳雪慧，絕對不會再回市政府擔任任何職位。」

陳雪慧說，她很少這麼早在臉書PO文，但當天她實在睡不著，為了近來的網路抹黑或坊間流言的中傷，讓她心有感觸，不得不趕緊澄清。

陳雪慧指出，「回想，我剛辭去社會處長一職，宣布參選香山區市議員，也面臨很多謠言和不實猜測。我不平，我憤怒，也有市民勸我，你要公布資料，開記者會反駁，但，我最後都沒有這樣做。」

她說，「時代不一樣了，市民的眼界和訊息透明度都在改變。當初我宣布出來參選時，市長林智堅叮嚀我的，不攻擊，不抹黑，不造謠，要政策要政績。這也是我的競選基調。」

陳雪慧表示，她一定不攻擊別人，不抹黑對手，不耳語造謠，她要把所有的時間拿來告訴市民朋友，「丫慧過去成功做過什麼？」、「

丫慧未來可以為香山做什麼？」、「丫慧的18般武藝，願意全力為您效勞」、「如果丫慧沒有當選香山區市議員，對，絕不會再回去新竹市政府擔任任何職位。」

(中時 )

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