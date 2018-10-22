卓暘食堂羊肉料理 手作、對味、好食

2018年10月22日 07:42 中時 廖肇祥

埔里鎮卓暘食堂的羊肉、羊排火鍋用料實在，價格也親民，店內另提供養生飲料與炒麵。（廖肇祥攝）

埔里鎮卓暘食堂係一人商店，座位不多，經常客滿。（廖肇祥攝）

埔里鎮卓暘食堂係一人廚房，雖然店面不大，但用料實在，價格實惠，餐具、用餐空間講究，小餐廳呈現了大飯店的質感，除了羊骨湯、羊排湯、羊肉湯外，也提供了清燉當歸羊排鍋、清燉當歸粗骨鍋、養生蔬菜紅燒羊肉爐的單人鍋，即使人少，也能享受冬季羊肉爐的當令溫暖與幸福。

卓暘食堂隱藏在埔里鎮巷弄內，一人廚房，店面具有個人獨特風格，以「手作、對味、好食、我敢吃才敢賣給客人」的經營理念，製作商品與料理給顧客，食材選擇優質澳洲羊肉、使用台北迪化街老中藥舖藥材，蔬菜與在地小農配合，連洗碗精也是自己發酵「環保酵素」結合椰子油起泡劑，廁所芳香劑使用100％檸檬香茅單純稀釋水使用，將客人視為家人對待。

一般顧客最怕羊肉的腥羶味，卓暘食堂的羊肉料理毫無羊騷味，熱炒羊肉料理使用自製醬料調味，風味獨特，養生蔬菜紅燒羊肉爐精心研發均衡現代人飲食習慣，採用清爽不燥不油膩配方；清燉當歸羊肉湯系列以羊骨與優質中藥材小火慢熬，湯頭鮮甜回甘還伴隨中藥清香。

除了秋冬限定的羊肉鍋物，卓暘也有清燉當歸赤肉湯、燉肉湯、大骨湯、羊排湯加羊肉炒麵或燴飯套餐，附贈小菜及黑芝麻燕麥漿，加20元可加購南杏仁漿，年輕的業主係返鄉創業青年，不時會走出廚房與客人互動，詢問客人的感受與需求，並分享料理人對於創業的看法。

卓暘食堂

清燉當歸羊排鍋280元、清燉當歸粗骨鍋250元，均附白飯、小菜及飲品。

羊肉炒麵、燴飯套餐200至220元

地址：南投縣埔里鎮中正三路231號

預約電話：（049）2900551

營業時間:星期一至星期四、星期六午餐：上午11時至下午2時；星期五、星期六晚餐：下午5時至晚間8時

每星期日固定公休

(中時 )