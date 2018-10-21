2018NASA黑松客 AIT處長：開放數據提供創新解決方案

2018年10月21日 18:21 中時 陳建瑜

美國在台協會（AIT）與國家太空中心今舉辦「2018 NASA黑客松台北場」閉幕典禮。AIT處長酈英傑表示，NASA黑客松利用NASA的開放數據，對地球與太空面臨的挑戰，如氣候變遷、災害應變等，提供各種創新的解決方案。

行政院政務委員唐鳳指出，她第一次接觸到VR是在2016總統大選前的晚上，當時大家因為選舉和政治吵得不可開交，但她用VR漂浮在國際太空站，看到地球、雲層跟衛星，好像在跟她說話一樣，突然間覺得「腦洞大開」，變得很平靜，覺得地球是一個生命體在跟她對話，VR摘下來後，好像就變成比較好的人。

唐鳳說，這叫overview effect，「總觀效應」。她笑說，基本上從太空回來的人，都會變成比較好的人，所以各位參加者在這次活動裡，慢慢變成比較好的人。

酈英傑則表示，NASA黑客松是一場國際性的黑客松，在全世界六大洲211個城市同步舉行，邀請參加者發揮創意、利用NASA的開放數據，對地球與太空面臨的挑戰，如氣候變遷、災害應變等，提供各種創新的解決方案。

酈英傑說，感謝各位黑客松的參賽者，在短短48小時內完成黑客松競賽，來處理全球最迫切棘手的問題。

今閉幕典禮公布冠軍隊伍可獲得8萬元獎金。冠軍隊伍其中一位從事服裝設計工作的康紀甯受訪時表示，他們是透過NASA資料，收集地理相關資訊，將資料做成3D地圖，依每一年份的地景變化，利用闖關方式，觀看每一年北極生態圈的變化，用北極熊的腳步闖關。

康紀甯指出，他們是在2天內做出這個遊戲，而且參加活動後才知道會看到哪些資料庫；這遊戲設計主要是希望擬真北極的生態活動，未來也可用在南極，先做北極是因北極的生物比較豐富，同時也希望讓使用者可體會到比較早期的北極，較多土地，並適合北極熊居住。

康紀甯說，近年冰層融化很快，造成北極熊生存越來越艱難，能獲得的食物越來越少，他們設定北極熊可吃魚或海豹，但因為冰層越來越少，海豹棲地也越來越狹小，北極熊生命就難以維持。

康紀甯也解釋，他們使用的資料庫，目前先設定5年跨度，有用到地形資料、生物分布圖、植物分布圖等，

(中時 )