美退出《中導條約》 俄：將以軍事措施回應

2018年10月21日 18:30 中時電子報 盧伯華

俄羅斯副外長里亞布科夫(Sergei Ryabkov)向媒體表示，美方指控俄方違反《中導條約》(Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty)是為了掩飾自已違反條約的作為。如果美方執意退出條約，俄方將予以回應，包括採取軍事措施。

據俄羅斯衛星通訊社報導，里亞布科夫表示，美國單方面宣佈決定退出與俄羅斯簽訂的《中導條約》，指稱俄羅斯方面多年來違反條約規定，俄方已嚴加否認。

他說：「這個問題太嚴重了！以至於無法用公開辯論解決。如果美方繼續採取這種粗野的做法，就像我們在許多事例中看到的那樣，執意單方面退出條約以及各種協議和機制，包括退出伊朗核協議及萬國郵政聯盟，那麼俄方將別無選擇，只能採取回應措施，包括軍事措施。但我們不希望走到這一步。」

里亞布科夫還表示，莫斯科對美國企圖再次要挾俄方在國際安全和戰略穩定領域讓步的做法表示震驚和譴責。莫斯科也一再表示，美方沒有任何根據可以指責俄方違反該條約。

報導說，近年來俄美兩國一直相互指責對方違反《中導條約》。俄外長拉夫羅夫(Sergei Lavrov)表示，俄方嚴格履行自己所承擔的條約義務，反而是華盛頓自身在履約上存在嚴重問題。

俄方指出，美國在羅馬尼亞和波蘭的軍事基地部署能夠發射戰斧(Tomahawk)巡航導彈的裝置，這是《中導條約》所禁止的。俄羅斯方面同時還提請國際社會注意，美國正在研製攻擊型無人機，並發展陸基巡航導彈。

報導指出，1987年12月8日，前蘇聯領導人戈巴契夫訪問華盛頓時與美國前總統雷根簽署了《蘇聯和美國消除兩國中程和中短程導彈條約》，條約規定兩國不再保有、生產或試驗射程在500公里至5500公里的陸基巡航導彈和彈道導彈。隨後蘇聯銷毀了1752枚洲際導彈和陸基巡航導彈，美國銷毀了859枚。條約是無限期性的，雙方中的任何一方在提供有說服力的需要退出條約的證據的情況下，有權終止條約。

(中時電子報)