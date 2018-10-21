宜蘭普悠瑪出軌傷亡慘重 國軍和北北基消防趕往馳援

包括國軍和台北市、新北市消防局都集結人趕往宜蘭救援撲悠瑪出軌（國防部提供）

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中時電子報
吳家詮
新北消防局救難人員集結出發。（吳家詮翻攝）

有關宜蘭火車翻覆案鄰近台北市和新北市消防救災隊員已集結趕往支援，新北是除了已先派遣秀峰分隊5人2車(救護車與後勤車)已出發支援外，另外預計集結警消25名.義消20名趕往。

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同時台北市長柯文哲已經指示，北市府消防局、衛生局、市立聯合醫院等

災難救護團隊，隨時待命救援。

基隆市長林右昌聞訊後，立即指示消防局協助緊急救援，目前基隆市消防局特搜隊已整裝完畢，準備前往宜蘭羅東搶救普悠瑪火車翻覆事件，共計派遣人員15名、消防車1輛、消防器材車2部、救護車1輛於晚間19時20分至消防局信二分隊集結，預計19時25分出發。

針對台鐵普悠瑪號1650時在蘇澳新馬車站發生翻覆事故，國防部長嚴德發獲悉後即指示，國軍派遣兵力、機具、救護車投入搶救，目前陸軍六軍團蘭陽地區指揮部、153旅及海軍蘇澳支援指揮部共派遣官兵120位、救護車10輛趕往現場執行救援任務。

消防署發佈的消息說，至19:20為止，有15人明顯死亡、無呼吸心跳2人、132人受傷，共149人。分送羅東聖母醫院35人、羅東鎮博愛醫院50人(含2人無呼吸心跳)、蘇澳鎮榮民醫院47人、宜蘭市陽明大學附設醫院2人

(中時電子報)

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