疫情再起？太平勤益里長帶隊消毒卻染登革熱

太平勤益里長馮耀祖（右）疑似感染登革熱住院，太平區里長聯誼會會長、市議員候選人黃文生獲悉後前往醫院探視。（馮惠宜翻攝）

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馮惠宜

花博開幕在即，但台中市的登革熱疫情卻仍未有效控制，日前因熱心配合衛生局噴藥消毒工作的勤益里里長馮耀祖卻因而感染登革熱，於上周四住院治療，市府雖派員前往慰問，事後卻不聞不問。太平區里長聯誼會會長、市議員候選人黃文生獲悉後前往醫院探視，質疑衛生局隱匿疫情，唯衛生局回應，馮耀祖快篩陽性，是否確診為登革熱仍待疾管署檢驗確認。

太平區勤益里緊鄰坪林里，市府衛生局安排消毒時，馮耀祖配合做消毒工作，因此感染登革熱住院治療，市議員候選人黃文生獲悉馮耀祖住院前往探視時，才知道馮里長感染登革熱，黃文生上疾管局官網查詢，發現台中市並無新增案例，顯示台中市衛生局有隱匿疫情之嫌，黃文生強烈抨擊衛生局意圖隱匿疫情，完全忽視太平居民的健康，要求應該對太平區加強消毒工作，讓居民可以放心。

黃文生表示，馮耀祖是14日配合市府在太平頭汴山區北田路277巷進行消毒工作時，被蚊子叮咬，18日發燒身體不舒服而住院治療，後被院方證實感染登革熱。他質疑，為何感染3天了，衛生局都沒對外說明疫情，且疾管署登革熱疫情專區也無公布案例，難道只知忙著選舉，卻不理疫情擴散嗎？

對此衛生局指稱，近日登革熱快篩為陽性的新增個案兩例，唯仍有可能是偽陽性，目前都列為疑似個案，檢體也已送疾管署進一步化驗中，目前疾管署仍未公布結果。

(中時 )

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