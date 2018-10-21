台中》中西區議員候選人江肇國、柯貞竹總部成立 熱鬧滾滾

2018年10月21日 19:26 中時 陳淑芬

台中市無黨籍市議員候選人柯貞竹（左1）與爭取連任的公民里長林京玲（右1），母女聯手參選成立競選總部。（陳淑芬翻攝）

爭取連任的中西區市議員江肇國及以無黨籍參選的柯貞竹21日各成立競選總部，氣氛熱絡、凍蒜聲不絕於耳。江肇國播放競選廣告，紀錄他任內爭取建設的亮麗成績單，並呼籲鄉親繼續相挺，為中西區帶來更多進步；柯貞竹則強調，中西區不能沒有女性議員，她一定會衝破「男」關。

台中市長林佳龍與市議員江肇國21日成立聯合競選總部，林佳龍致詞表示，進步的台中需要認真的議員，呼籲要讓中西區最認真的市議員江肇國再次連任。與會的立法院副院長蔡其昌、立委何欣純、黃國書及台中市交通局局長王義川、新聞局局長卓冠廷等人向民眾推薦，要再將努力打拼的江肇國送進議會，繼續為民發聲。

江肇國表示，他3年多來努力達成對鄉親的承諾，一肩扛起西區的大小事，無分你我、無分政黨。他並公開播放競選廣告，記錄推動第二市場修繕、爭取東昇公園、審計新村活化及綠柳川水岸等亮麗成績單，呼籲鄉親繼續相挺，一起為中西區帶來進步與改變。

台中市無黨籍市議員候選人柯貞竹與爭取連任的公民里長林京玲，母女聯手參選於21日成立聯合競選總部，彰化縣台中同鄉會理事長張世雄、全國產業總工會理事長莊爵安、台中市總工會理事長陳金源、省自來水公司董事長郭俊銘等人到場祝賀。

柯貞竹提出拒絕空污、確保食安、安親托育等政見。她並強調，中西區不能沒有女性議員，她一定會衝破「男」關，與林京玲攜手服務鄉親。林京玲表示，在環保志工、長青協會等協助，公民里正在改變，她未來將再成立人力銀行、愛心商店。

(中時 )