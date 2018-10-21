朱立倫南下挺高思博 簽署大台南創富宣言

2018年10月21日 19:27 中時 劉秀芬

台南市長候選人高思博政見強打65歲以上老人免交健保費、房屋稅凍漲，還會依法退稅於民，被對手質疑開了一堆社會福利支票，錢從哪裡來。新北市市長朱立倫特地南下到高思博的競選總部談創稅，分享在桃園市、新北市執政的創富方法，會後並與高思博前往花園夜市掃街拜票。

朱立倫表示，民進黨在台南、高雄執政20多年了，選民已經給過民進黨機會，做不好就該換人，目前韓國瑜人氣高漲，高雄選民覺醒了，台南選民也要覺醒，民進黨對選情緊張，連總統蔡英文、行政院長賴清德都南下幫黃偉哲站台助選。

朱立倫以桃園市、新北市執政經驗傳授拚經濟創稅方法，首要開放投資設廠增加稅源，以政府為單一窗口主動去談招商，不管是大陸、美國各國廠商都歡迎，以三井Outlet為例，他從102年開始就自己掏腰包坐飛機去日本招商，才會有今天的成果。

其次是由政府主導開發工業區，錢進政府口袋，朱立倫說，以前他發現高速公路下交流道後附近不是田就是鐵皮屋、檳榔攤，交通這麼便利的地方應該將土地徵收由政府主導開發，這幾年下來桃園新北市也陸續成立工業區，錢進政府口袋。

朱立倫也以拉拉山水蜜桃、萬里蟹、新北歡樂耶誕城為例，分享行銷農產拚觀光成功案例，他表示，拚經濟要有創意要有想法，不要空談政治，選高思博才能幫台南發大財。

最後朱立倫與高思博簽署了大台南創富宣言，主張打造台南自由市，使台南成為招商最開放、最便捷的經濟城。設置南科溪北園區、汽機車零件園區、螺絲螺帽工具園區，創造就業機會，千億經濟產值。發展新三農，並以國際會展行銷農漁產品，建設大航海時代主題樂園，成立個人化公共運輸服務，擴大蛋黃區，發展南北金三角。建構台南特色的長照產業，設置市府自籌性建設基金。

(中時 )