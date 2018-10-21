吳東諺幸運娶到女神！白家綺甜蜜閃回：我才是嫁了我的男神

2018年10月21日 19:24 中時 林淑娟

白家綺、吳東諺姊弟戀開花結果。（星之國際）

白家綺把驗孕棒當成吳東諺的生日驚喜。（星之國際）

吳東諺在手腕上有愛的刺青。（星之國際）

兩人相戀後第一張合照。（星之國際）

白家綺、吳東諺姊弟戀開花結果。（星之國際）

吳東諺經常帶白家綺的兩個女兒一起外出玩。（星之國際）

吳東諺經常帶白家綺的兩個女兒一起外出玩。（星之國際）

白家綺、吳東諺姊弟戀開花結果。（星之國際）

眾多共同親友見證浪漫求婚。（星之國際）

白家綺、吳東諺姊弟戀開花結果登記結婚。（星之國際）

「本土劇女神」白家綺驚爆閃嫁小5歲的戲劇新秀吳東諺！白家綺21日在臉書公佈「我們結婚了」，她透露和吳東諺穩定交往兩年多，且已懷孕將滿3個月，21日上午已在松山戶政事務所登記結婚，兩個女兒也都對媽媽與「東東叔叔」充滿祝福。簽名蓋印的那一刻，她一度感動哽咽：「謝謝東諺，我圓滿了夢想清單」。

兩人2年前因合作拍攝民視《我的老師叫小賀》擦出愛情火花，學生吳東諺大膽追求鍾情的老師，兩人歷經許多現實的考驗，決心牽手一生。吳東諺20日晚上偷偷邀請60位兩人的至親及演藝圈好友見證，在他們交往後第一次約會的桃園某庭園餐廳，拿出鑽戒向綺綺浪漫求婚，兩人相視說出「我願意」時都流下感動淚水。他們的共同親友陳宇風、葉家妤、王建復、蘇晏霈、王樂妍、黃玉榮、錢君仲、阿竿楊承翰等，還有吳東諺現正演出的《實習醫生鬥格》多位好友藝人小楨、夏宇禾、林柏妤都到場見證這溫馨一刻。

白家綺離婚後單身多年，身邊其實不乏追求者，但她總感覺自己有兩個女兒，仍有很大的家庭責任，覺得自己好像沒有權利談戀愛。她坦言，吳東諺苦苦追求她半年，她一開始真的沒有被吸引，心想他年紀這麼小，真是不知天高地厚，因此一直拒絕他，故意百般刁難還裝任性，讓他知道自己很忙、必須陪女兒、處理家裡的事、無法經常約會，希望他知難而退。沒想到他個性很體貼，種種成熟表現，讓她逐漸覺得他好像是一個真心可以接受她這些狀況的人。

「東諺讓我很感動的是，他還沒追到我時，就在手腕上刺青刺了我的名字縮寫『SP Life』表達他希望跟我生活在一起。看到時覺得他很瘋狂，但心裡也很感動，知道他很有決心，是來真的，不是一時覺得這女生很漂亮。這讓我認真思考，決定他是否拿到門票！」尤其他跟兩個女兒也相處很好，曾當過游泳教練的他對小孩很有耐心，「他一定要先過女兒這關才會過我這關！」

能娶到女神，吳東諺笑說：「連我媽媽都不敢相信她會願意嫁給我！」強調喜歡她不是因為她是女神，「我知道她身上背負許多家庭、經濟壓力，我希望未來可以幫她分擔承受這些」，吳東諺對她說，「支持你的責任，我也非常樂意分擔你的責任。而我除了自己在演藝路拼命發揮、妳在自己的演藝工作也繼續努力外，其他生活的部分，就讓我負責，好好照顧你吧。」白家綺也甜蜜地說：「我是嫁給我的男神！」

為何交往過程如此保密低調？白家綺說，自己狀況特別，因為曾有過一段婚姻，所以在確定彼此心意、對未來有共識之前，必須低調，不希望外界有什麼揣測，影響到兩人對這段感情的認知，所以一開始交往才會保密、小心一些，他們連約會都跑到桃園的山上去，看電影、吃飯聊天還必須戴帽子、戴假髮喬裝約會

吳東諺說，當發現自己喜歡上白家綺時，曾經找了朋友喝了一場大醉，結果隔天喝醉醒來，發現喜歡的感覺還是無法抹滅，於是下定決心勇敢追求她。他不好意思地說自己的追求已經到了死纏爛打的程度，中間一度快要放棄了，因為不想再打擾她，選擇默默關注她臉書，知道她好不好就好，「沒想到女神反而回過頭來找我！」

白家綺說，吳東諺那半年的追求她確實有感受到情感和關心，也融化了她，等她 會意過來，卻發現他真的不見了，心想他真的放棄了嗎？開始擔心他、關心他過得好不好，「我的主動聯繫，其實是我打開防備的信號！」

她說，「其實，東諺比我成熟，是個有家庭觀的人。他讓我相信自己可以被疼愛、再擁有被愛的權利，我覺得很幸福。」吳東諺說，「從朋友到戀人，從心疼到相愛，我們相知相惜，好期待一起建立美好的家庭。」

兩人交往半年後，吳東諺才第一次和白家綺的兩個女兒見面，白家綺說，一開始她沒讓小孩知道兩人是交往關係，當確認他們的相處沒問題後才讓女兒知情，來自單親家庭的吳東諺，個性異常成熟有責任感，加上很喜歡運動，有空時他不是只是想要兩人相處，而是想帶著她的兩個女兒一起遊玩。女兒也都很喜歡和他相處，從兩人曝光的影片中可看到他經常與兩個女兒親密互動，就像是她們的大玩偶般。

為何選在懷孕未滿三個月就公佈喜訊？白家綺解釋，兩人討論了很久，因為她還目前在拍公視的戲，手邊也還有主持工作，加上自己害喜嚴重，很多工作狀況都需要製作單位和劇組協助理解體諒，所以選擇提早公佈喜訊。

(中時 )