國道直直撞！10公里內兩車禍 3男1女送醫

2018年10月21日 19:36 中時 吳敏菁

國道1號南下205公里秀水段，20日下午3時49分，一輛自小客車駕駛疑似長途駕駛太疲勞而恍神，行進間衝出車道，飛落邊坡，幸好底部有水泥護欄和鐵網攔截，彰化縣消防局出動救援，轎車內3男1女送醫，沒有生命危險。

國道1號南下205公里處，20日下午3時49分，自小客車駕駛疑似長途駕駛太疲勞而恍神，行進間衝出車道，飛落邊坡，彰化縣消防局出動救援。（吳敏菁翻攝）

「還好命大！」「太險了！」20日傍晚轎車衝落邊坡，整個側翻、車體撞毀變形，車頭損毀、車門打不開，車內有3男1女受困，動彈不得。消防局據報後，動員秀水、彰化、東區等3個分隊前往搶救，車上4人陸續救出送醫，沒有生命危險。

國道1號南下205公里處，20日下午3時49分，自小客車駕駛疑似長途駕駛太疲勞而恍神，行進間衝出車道，飛落邊坡，彰化縣消防局出動救援。（吳敏菁翻攝）

駕駛驚魂難定，表示循著車到開著、開著，哪知道就飛出去了？警方初步研判是疲勞駕駛、未注意路況導致，肇事原因還待進一步調查。

沒想到救援還沒結束，國道1號南下199.4公里的彰化路段下午4時04分又發生4車連環追撞，2人輕傷送醫，幸沒有生命危險，卻一度造成大回堵，塞成車速只剩30、40公里，國道警察迅速排解，沒有進一步在顛峰時段釀成大塞車。

(中時 )