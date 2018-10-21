蔡英文、賴清德台南輔選 遭反核災食品、反南鐵東移民眾抗議

2018年10月21日 19:27 中時 程炳璋

台南市第5選區無黨籍議員候選人高忠義在賴清德進場時，抗議核災食品進口，遭警方架離。（程炳璋攝）

總統蔡英文上台時，有反南鐵東移的民眾起身舉白布條抗議，遭警方驅離。（程炳璋攝）

總統蔡英文參觀黃偉哲的願景館，並寫卡片掛在許願樹上。（程炳璋攝）

總統蔡英文與行政院長賴清德21日到綠營票倉台南市輔選，卻接連遇到民眾鬧場，賴清德抵達黃偉哲競選總部時，台南市第5選區無黨籍議員候選人高忠義起身抗議核災食品進口。隨後蔡英文上台時，則有反南鐵東移民眾高舉布條，都遭警方架離現場。

黃偉哲競選總部暨城市願景館21日開館，綠營趁機再推一波選舉大造勢活動，賴清德、蔡英文與立法院長蘇嘉全連袂南下，為黃偉哲與民進黨籍議員拉抬聲勢。

蔡、賴合體造勢，引來不少團體發聲抗議，先有退警協會在會場外高喊蔡英文下台，賴清德進場時，遇上高忠義拉布條抗議核災食品進口。蔡英文上台時，反南鐵東移自救會會長陳致曉與1名民眾高舉白布條抗議，都遭警方驅離，未引發過度騷動。

賴清德提到黃偉哲的城市願景館就開在牛排館隔壁，就像在說「政策牛肉在這裡」。他細數過去7年在台南施政政績已打下很好基礎，正需要黃偉哲接棒延續。

蔡英文並提到執政以來推動救年金、討黨產、減稅金，發展新能源，這些改革都影響台灣未來，雖知道會引起反彈，但不能因此不敢改革，強調台灣真的在進步中。

蔡、賴兩人幫黃偉哲城市願景館剪綵，進入館內參觀，並寫卡片掛上許願樹後離去。

黃偉哲表示，中美關係生變，很多台商願意鮭魚返鄉，回台南設廠，增加工作機會，台南市會做好各項準備，為回台投資的台商服務。

(中時 )