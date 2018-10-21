友善環保林鳳營牧場 牛牛自付電費 落羽松成觀光秘境

2018年10月21日 19:44 中時 莊曜聰

林鳳營牧場斥資逾2億，設置沼氣發電系統和堆肥場，牛隻產生的廢汙經處理後可回收發電，可自給牧場3成用電，每年減少逾4000噸二氧化碳排放，相當於10座大安森林公園一年的碳吸附量，對土地及環境友善。（莊曜聰攝）

林鳳營牧場為防疫並隔離牧場，在入口處及其北側幾處種植了近500株落羽松，冬季樹葉由綠轉紅，頗有異國風情，近年吸引許多民眾前往拍照打卡，成為網傳的密境景點。（資料照片，莊曜聰攝）

在今年取得「友善畜產人道驗證牧場」認證的林鳳營牧場，也是全台少見的綠色牧場之一，從2年前啟動「酪農4.0」計畫開始，就從源頭管理、世界品質、科技牧場及永續管理4大面向推動再造，並斥資逾2億，在牧場設置沼氣發電系統和堆肥場，牛隻產的廢汙還可回收發電，減少碳排放也自給3成用電；此外，用來隔離及防疫所種植的大量落羽松，也成為近年來的觀光秘境。

畜牧業對於環境造成的負擔近年來受到關注，如何降低相關產業對環境帶來的衝擊也成為重要課題，為了友善環境，味全公司斥資斥資逾2億，在林鳳營牧場設置沼氣發電系統和堆肥場，可將牛糞回收、分離，高濃度汙水則經過環保處理產生沼氣發電，糞渣做為堆肥，減少廢棄物並能源再生，也可以說，這裡的牛兒們還會自己付電費。

牧場環保課人員表示，沼氣發電每日可供應約2600度的電量，可自給牧場約3成用電，每年減少超過4000噸的二氧化碳排放，相當於10座大安森林公園一年的碳吸附量，發電成本也低於營業用電電價，達到對土地及環境友善的目標。

林鳳營牧場所種植的落羽松，分布在牧場入口處及北側，一共有5個區塊，每處落羽松數量約80到100株，原本是作隔離牧場的防疫用途，冬天時因為景色相當別致，讓人感受到濃濃的異國風情，也吸引民眾注意。

每當冷氣團來襲溫度降低，原本綠油油的落羽松林就會轉為鐵鏽色，與楓紅有異曲同工之妙，也吸引不少遊客、單車騎士駐足，一旁還有六甲區公所整理過的菁埔埤親水步道，可以欣賞落羽松林美景，近年也成為拍照打卡的熱門景點，也是林鳳營牧場友善環境的一部分。

(中時 )