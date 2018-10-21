普悠瑪宜蘭出軌17死 他怒揭「用命搶票」內幕

羅友志臉書揭後山民眾回家路好難的內幕。(取自羅友志臉書)

友善列印
中時電子報

台鐵今(21日)下午傳出重大事故，宜蘭蘇澳新馬車站發生普悠瑪列車出軌翻覆意外，目前已造成17死、132人輕重傷；資深媒體人羅友志更不禁在臉書感嘆：「宜花東，回家的路，要用命來換…」怒揭後山民眾「回家路好難」的搶票內幕。

不斷更新》普悠瑪翻車首例 已17死、百人受傷

羅友志透露因為在花蓮有要事要辦，近半年大約每月都要搭2次普悠瑪後，讓他完全能體會後山民眾那句「回家的路好難」的怒吼，他說：「訂普悠瑪號的票變成我的「專案業務」，搶票、盯app成了日常……不然就要開三個半小時的蘇花公路……」。

羅友志也揭開後山民眾回家好難的背後原因，因為政客與環保的聯手綁架，讓交通改善的步調慢到像蝸牛爬牆，遙遙無期，希望網友一起幫他看看，「哪幾個王八蛋，包括候選人跟有私心的環保團體，利用這次意外，踏著為了回家而流的血博版面！」

「我們用命搶回家的票，你搶的是自己的選票！套句小編的話，『長大才知道，你們這些大人有多噁心！』」羅友志一席話引發不少花東人的共鳴，網友紛紛留言「身為花蓮媳婦，真的一票難求…」、「假環保害死無辜的花東百姓」、「每年最少都需回花蓮掃墓，總是一票難求」、「心疼那些傷者，也辛苦在場搶救傷患的工作人員，人民真的要的不多，也就是卑微的安居樂業，為什麼越卑微的希望就越是無法實現。」

(中時電子報)

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