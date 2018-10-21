友善鮮乳認證多多 消費者好放心

2018年10月21日 19:45 中時 莊曜聰

味全公司近期上市的林鳳營「友善鮮乳」，是全台唯一來自友善認證牧場的鮮乳，若加上2015年通過的TGAP認證、2016年政府核發的TAP標章，以及從2017年起連續2年取得的國際SQF（Safe Quality Food）Level 3最高等級驗證，林鳳營鮮乳在食安等級上可說是與國際接軌，帶給消費者多重保障。

過去4年時間，味全公司在取得國際認證上已經投入超過上億經費，林鳳營創業界之先推出「透明鮮乳」，消費者只需要用手機掃描瓶身上的QRCode，產品的所有檢驗資訊都清楚呈現，範圍涵蓋12大類高達1024項，保障消費者「知的權利」，透明資訊更讓人放心。

林鳳營牧場在2015年取得行政院農委會推動的台灣良好農業規範TGAP認證，在防杜微生物感染、農藥殘留、重金屬汙染等危害產品的風險上都降到最低，也得到政府核發的TAP產銷履歷農產品標章，替產品品質「掛保證」。

另外在近2年，林鳳營鮮乳也取得國際SQF（Safe Quality Food）Level 3最高等級驗證，不但是全台，也是亞洲第一，SQF由FMI美國食品行銷協會監管，不但是全球食品安全促進會所認可的國際食品安全標準，也是目前國際上公認最嚴謹的驗證體系，在業界有鑽石級認證的美譽。

SQF依據產業規模，分成Level 1基本食品安全、Level 2食品安全管理，以及Level 3全程品質安全管理體系等3個等級，唯有取得Level 3認證的產品，才能夠將標章放在產品包裝上。

如今在美國，約有7成的通路商要求供應商擁有這項認證，其中包括麥當勞、沃爾瑪、好市多、家樂福等知名通路商或餐飲業者，味全公司指出，為與國際接軌，不僅旗下全部員工都上過食安相關課程，還特別組成團隊，邀請SQF專家來台到工廠訪查，並升級檢驗設備、進行員工訓練、系統重新檢視與不斷更新，才能連續取得認證。

現在林鳳營牧場又通過「友善畜產人道驗證牧場」認證，在鮮乳的生產上，要做到更多層的保證，希望能對消費者帶來更多的保障，在食的安全上盡份心力。

(中時 )