桃園消防義消　全國賽總成績六都第一

2018年10月21日 19:42 中時 葉臻

桃園市政府消防局20日參加消防署舉辦的全國消防暨義勇消防人員競技大賽，桃園義消組在負重救生及著裝競賽皆勇奪全國第3名佳績，義消競賽總成績則為全國第6名，在6都中更名列第1，其中由義消鄭朝偉奪下基本繩結全國最快的個人成績。

桃園市消防局表示，本屆競技大賽首次辦理消防人員競技項目，桃園消防在3項競技項目中，勇奪火災搶救5項連續動作競賽及全副武裝大隊接力競賽全國第1名，另外在橫渡救生競賽也取得全國第4名的佳績，桃園搜救犬Nara參加搜救犬競賽也在全國眾多搜救犬中，奪得最有活力及最佳英姿獎皆第5名亮眼成績。

桃園搜救犬Nara參加搜救犬競賽也在全國眾多搜救犬中，奪得最有活力及最佳英姿獎皆第5名亮眼成績。（消防局提供）

除此之外，火災搶救5項連續動作競賽，選手需全副武裝獨自完成鎚擊器敲擊、搬運40公斤壺鈴、拖拉綁上20公斤輪胎的水帶、搬運70公斤的假人最後再扛起約20公斤的進水軟管衝刺終點線，比賽中各縣市選手平均完賽時間約3分半，然而桃園市政府消防局2位選手代表完賽時間皆為1分半，最後以45秒的驚人差距打敗第2名的新北市猛男消防員，奪下全國冠軍，並創下難以超越的「桃園障礙」。

桃園市消防局表示，近年來在市長大力支持下，桃園消防的各項車輛、裝備及訓練皆大幅精進，這次參賽選手自許為「Team Taoyuan-挺桃園」，要代表桃園消防在全國賽場中爭取榮譽，此外，自年初以來，各義消單位積極為7月份本市舉辦之義消競技大賽密集訓練準備，經激烈競賽、互相激勵與交流後脫穎而出的優秀選手，再經過8、9、10月夜間及假日持續加強各項競賽項目重點訓練，過程備極艱辛，最後在全國競賽中勇奪各項佳績，也為消防、義消兄弟姊妹們這段期間的辛苦付出，畫下完美句點。

(中時 )