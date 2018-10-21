普悠瑪翻車 翻覆車廂凹成恐怖W字型、被甩離鐵軌30公尺

普悠瑪翻車 翻覆車廂凹成恐怖W字型、被甩離鐵軌30公尺。（圖/翻攝自爆料公社）

友善列印
中時電子報

普悠瑪號今發生重大事故，目前已造成17人死亡、132人受傷，台鐵表示，該車有8節車廂，8節全出軌，其中5個車廂翻覆，5、7、8節車廂傾覆最嚴重，離鐵軌最遠達30公尺，而整列車的車廂因受到嚴重擠壓，呈現W形，畫面怵目驚心。

現場發現普悠瑪共8節車廂，全部都出軌，其中3節車廂翻覆最嚴重，分別為5、7、8節車廂，而整列車的車廂因受到嚴重擠壓，呈現W形，畫面怵目驚心。

台鐵局長鹿潔身說，普悠瑪號引進國內六年多，去年才做過六年一次的大保養，為何會出軌，原因還要再調查。

對於外傳普悠瑪翻車前有輾過異物，鹿潔身說，因為司機員也受傷送醫，必須等問到司機員才能確認。

針對台鐵6432車次普悠瑪列車今天下午四點多在蘇澳出軌翻覆，台鐵局長鹿潔身剛召開記者會表示，車上乘客有366人，17人死亡、130人受傷，已送醫院搶救。至於出軌翻覆原因，台鐵局已在調查。

鹿潔生表示，出軌的該班列車已行駛6年，才於106年做完10級大保養，列車基本上是沒有問題。至於是何原因出軌翻覆，台鐵還在了解中。他強調，這次列車長沒受傷，但司機受傷，目前已送醫救治，尚無法連絡，了解狀況。

交通部政務次長王國才表示，行政院、交通部都很遺憾，交通部長已趕到現場坐鎮指揮。王國才說，台鐵鐵路老舊，過去也做了6年行車改善計劃和更新，現出軌原因不清楚，台鐵已在調查，我們務必會找出原因，會痛定思痛，趕快檢討。

(中時電子報)

公路段長：列車劇烈搖晃之後發生… 普悠瑪出軌 衛福部：15人確定死…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。