普悠瑪翻車 翻覆車廂凹成恐怖W字型、被甩離鐵軌30公尺

2018年10月21日 19:46 中時電子報 戴安瑋 、 林郁庭

普悠瑪號今發生重大事故，目前已造成17人死亡、132人受傷，台鐵表示，該車有8節車廂，8節全出軌，其中5個車廂翻覆，5、7、8節車廂傾覆最嚴重，離鐵軌最遠達30公尺，而整列車的車廂因受到嚴重擠壓，呈現W形，畫面怵目驚心。

現場發現普悠瑪共8節車廂，全部都出軌，其中3節車廂翻覆最嚴重，分別為5、7、8節車廂，而整列車的車廂因受到嚴重擠壓，呈現W形，畫面怵目驚心。

台鐵局長鹿潔身說，普悠瑪號引進國內六年多，去年才做過六年一次的大保養，為何會出軌，原因還要再調查。

對於外傳普悠瑪翻車前有輾過異物，鹿潔身說，因為司機員也受傷送醫，必須等問到司機員才能確認。

針對台鐵6432車次普悠瑪列車今天下午四點多在蘇澳出軌翻覆，台鐵局長鹿潔身剛召開記者會表示，車上乘客有366人，17人死亡、130人受傷，已送醫院搶救。至於出軌翻覆原因，台鐵局已在調查。

鹿潔生表示，出軌的該班列車已行駛6年，才於106年做完10級大保養，列車基本上是沒有問題。至於是何原因出軌翻覆，台鐵還在了解中。他強調，這次列車長沒受傷，但司機受傷，目前已送醫救治，尚無法連絡，了解狀況。

交通部政務次長王國才表示，行政院、交通部都很遺憾，交通部長已趕到現場坐鎮指揮。王國才說，台鐵鐵路老舊，過去也做了6年行車改善計劃和更新，現出軌原因不清楚，台鐵已在調查，我們務必會找出原因，會痛定思痛，趕快檢討。

(中時電子報)