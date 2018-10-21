桌球》2年沒正式比賽 福原愛宣布退役

2018年10月21日 19:57 中時電子報 陳筱琳 ／綜合報導 ／綜合報導

嫁給台灣桌球好手江宏傑的日本桌球名將福原愛，從小接觸桌球運動至今已26年，不過從2016里約奧運之後，小愛長達2年沒有亮相過正式比賽，經過深思熟慮之後，她在今天於台、日兩邊宣布退役。

福原愛透過臉書粉絲專頁和喜愛她的球迷分享這個決定，表示她從前為了能拉一把日本桌球而不斷投入這項運動，她一直認為讓日本桌球更好是她的責任與使命，這2年來自己每天都在思考要不要繼續打桌球，小愛並寫道：「2年前結婚記者會上我曾說過，讓我先把家庭組好、再回來打桌球。回首一看，日本桌球很多學妹都很棒，我也能安心地放下我給自己的壓力，我能用其他的方式幫助桌球界。思考之後，覺得兩條路一樣有意義。」

福原愛並說，桌球在她的人生中陪伴她26年多，往後的日子也不可能沒有桌球這件事，只是換一個需要她的角色及地方，她也期待能去學習多事物，也希望藉由自己曾是桌球選手的身分，讓更多小朋友認識桌球運動、讓更多人愛上桌球，「只要有地方需要我，我都想付出一份心力。」

選手時期，福原愛曾在2012年倫敦奧運奪女團銀牌、2016里約奧運獲女團銅牌，也是2009年東亞運動會女雙金牌，亞運最佳成績是2014年仁川亞運女團銀牌，2016年和江宏傑結婚，去年生下女兒「Aila醬」，今年7月確定成為日本職業桌球T聯賽15名理事之一。

(中時電子報)