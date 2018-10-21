苦苓再預測六都誰當選 這縣市讓網友笑了！

2018年10月21日 20:04 中時電子報 黃麗蓉

距年底選戰僅剩34天，「苦苓版」的最新六都當選名單出爐了。假如明天投票的話，知名作家苦苓在臉書如此預測：台北柯文哲、新北蘇貞昌、桃園鄭文燦、台中盧秀燕、台南黃偉哲、高雄韓國瑜。不過，針對新北這個縣市，卻有網友直言：「蘇貞昌會選上？我笑了！」

苦苓分析這6人可能當選原因：

台北市：無黨籍的現任市長柯文哲，已站穩不統不獨、不藍不綠的中間最大塊，每天只要說些胡話，就可以穏占媒體版面，勢不可擋，丁守中積弱不振，姚姚欲振乏力，可說大勢已定。

新北市：國民黨侯友宜開高走低，拒絕辯論，猛攻深澳也已被化解，雖然他暗諷民進黨蘇貞昌是「老縣長」，可還是不如蘇的文宣、網站年輕活潑。而且蘇拚老命走透透，「一生懸命」感動很多人，何況最後還可能有「驚天一跪」。

桃園市：民進黨鄭文燦原本遙遙領先，觀塘天然氣站雖有小傷，但畢竟大多數人在乎燃媒、不在乎藻礁，影響不大。

台中市：民進黨林佳龍則受軍公教年改之累（省府有大量退休員工住在黎明社區等地），還有拆了前市長胡志強的BRT，卻解決不了台灣大道塞車問題，加上跟一人公司簽約投資卻大肆宣傳，所以即使國民黨盧秀燕沒什麼戰鬥力仍會贏。不過林佳龍還是有最後翻身機會，在於是否能把台中花博辦好。

台南市：民進黨黃偉哲涉嫌的弊案一直被壓住，炒作不起來，國民黨高思博顯然已對選舉生疏，無黨籍的「虧雞」老爹林義豐雖搞得熱熱鬧鬧，但只有空氣票，因此不致有大變化。

高雄市：民進黨陳其邁再不努力反轉，高雄很可能會......。

對此，有網友說：「分析得好。」但也有人認為，「我一直覺得侯友宜穩上欸，新北蠻藍的。」、「蘇貞昌你猜錯了。」、「新北市請再預言一次，還是你筆誤！」、「柯文哲、侯友宜、鄭文璨、盧秀燕、黃偉哲、韓國瑜，這是我的預估。」、「台中、新北55波，清官難斷。」、「柯、蘇、鄭、林、黃、陳。」

(中時電子報)