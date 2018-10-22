高雄》「韓流」持續發威 全台藍營選情有感

國民黨韓國瑜21日除到雲林站台外，也回防高雄一連替5名議員競選總部成立造勢，韓所到之處擠爆人氣，以禿雞帶小雞拉抬看漲聲勢；韓呼籲，集中選票投給11號議員候選人蔡金晏(右)。 （劉宥廷攝）

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國民黨韓國瑜21日除到雲林站台外，也回防高雄一連替5名議員競選總部成立造勢，韓所到之處擠爆人氣，以禿雞帶小雞拉抬看漲聲勢；韓呼籲，集中選票投給1號議員候選人黃紹庭(右)。 （劉宥廷攝）
高雄各議員候選人競總成立，各場子大約都擺了2500張椅子，但被韓吸引來的支持者，幾乎都來了超過3000人，超高人氣擠爆各場子；值得觀察的是，支持者不是動員來的，他們是要來看韓國瑜，各個臉上展現的熱情、激情，是持續讓韓流發威的最大因素。（劉宥廷攝）

韓流持續發威，全台藍營選情有感！國民黨高雄市長候選人韓國瑜超高人氣，就連外縣市也都搶著合掛看板，成了各候選人眼中的超級吸票機；韓21日除到雲林站台外，也回防高雄一連替5名議員競選總部成立造勢，韓所到之處擠爆人氣，以禿雞帶小雞拉抬看漲聲勢。

韓國瑜昨在高雄從一早的大寮、林園區議員候選人黃天煌場子，再直奔雲林替縣長候選人張麗善站台，午後趕回高雄直奔前金、新興、苓雅區的黃紹庭、旗津、鼓山、鹽埕區的蔡金晏、三民區的黃柏霖、最後晚上8點現身左營、楠梓區的陳玫娟，馬不停蹄的輔選行程，不僅讓韓國瑜的人氣扶搖直上，持續發威的這股韓流，也連帶拉動議員選情。

高雄各議員候選人競總成立，各場子大約都擺了2500張椅子，但被韓吸引來的支持者，幾乎都來了超過3000人，超高人氣擠爆各場子；值得觀察的是，支持者不是動員來的，他們是要來看韓國瑜，各個臉上展現的熱情、激情，是持續讓韓流發威的最大因素。

韓國瑜說，高雄民眾已受夠又老又窮，這次場場強強滾就是民心思變，他會讓東西賣得出去、人進得來，翻轉高雄發大財，呼籲大家要團結、集中選票，11月24日讓高雄這沉睡巨人醒過來，脫胎換骨。

(中時 )

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