高雄》斯巴達路跑高雄登場 林智鴻籲推「運動新經濟」

全世界最大的障礙賽品牌「Spartan Race斯巴達路跑」，連兩天在橋頭糖廠登場，民進黨議員候選人林智鴻受邀擔任嘉賓，為脫穎而出的猛將們頒獎；林表示，該場吸引全球21國共6500名選手齊聚，可知運動經濟將是高雄未來眾多發展的出路，高雄不只沒有「又老又窮」，更充滿著生命力！ （劉宥廷翻攝）

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全世界最大的障礙賽品牌「Spartan Race斯巴達路跑」，連兩天在橋頭糖廠登場，民進黨議員候選人林智鴻受邀擔任嘉賓，為脫穎而出的猛將們頒獎；林表示，該場吸引全球21國共6500名選手齊聚，可知運動經濟將是高雄未來眾多發展的出路，高雄不只沒有「又老又窮」，更充滿著生命力！

該賽事以橋頭糖廠為核心腹地，賽道行經樹林、河川、校園，選手們可沿途欣賞高雄山川河景之美，還有大學校園的人文景緻，除了帶動龐大觀光商機，透過國內外媒體的宣傳大大提昇高雄市的國際能見度，讓更多人認識高雄。

林智鴻說，主辦單位向他透露，捷運沿線的飯店都住滿了參賽選手，還有日本團隊前幾天就來，除了參賽外也帶來在地消費；他認為，高雄未來的經濟發展應善用山海河港與天然資源，與國際接軌發展各大極限運動，同時將高雄行銷至全世界，讓台灣各地與世界好手都來高雄消費，讓經濟更活絡。

林強調，這樣的態勢已逐步成型，高雄並非「又老又窮」，而是充滿生命力，未來他進入議會，必將與未來市長陳其邁合作，加速推動「運動新經濟」，讓運動不只是運動，而是一項新產業。

「Spartan Race斯巴達路跑」是全球障礙跑競賽的領導品牌，靈感來自於美國海豹突擊隊斯巴達式的魔鬼訓練，賽事中許多障礙項目由美國軍方參與設計，完全比照軍事訓練等級，2005年創立至今已有46國家舉辦，超過200萬全世界選手參賽。

(中時 )

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