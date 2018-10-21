台鐵局長：出軌列車去年才大保養 營運已6年

2018年10月21日 20:20 中時 王思慧

普悠瑪今下午近7時出軌。（台鐵提供）

今天下午6時50分，普悠瑪在冬山=蘇澳新站間發生全列車出軌事故，台鐵局長鹿潔身表示，第6432次樹林開往台東自強號列車編組共8輛，全列車出軌，其中有5節車廂更傾覆，雙線仍不通。去年該車輛有大保養過，至今已營運6年。目前已知18人送醫院前死亡，120人受傷，事故原因由行保會調查中。目前死傷人數不斷上升，恐是目前傷亡第二慘重。

台鐵表示，全列車旅客366人，傷亡共計137人，其中18人送醫院前死亡，29人送羅東聖母醫院治療、45人送羅東博愛醫院治療、44人送蘇澳榮民醫院治療、2人送陽明大學附設醫院全力搶救，目前羅東到東澳間採公路運輸接駁。

有旅客說，該列次普悠瑪事故前多次異常急煞，甚至傳出有輾過不明物體情形。鹿潔身指出，普悠瑪是傾斜式過彎，透過傾斜機制，可比一般列車提速，出事路段有300公尺彎道，詳細事故要再取得車上行車記錄器，不能確定是否有輾過不明物體。車輛有在2017年大保養，至今已運轉6年，車長無受傷，司機受傷，正在想辦法聯絡上，目前應該是翻覆的5個車廂死傷最多。今天是周日旅客較多，有無外籍要再了解，名單會隨時公布。

針對是否工作量過大，鹿潔身說，台鐵已準備透過鐵路特考招進908個人，人力不是關鍵原因；現在警消正在清理車廂，有最新消息會再說明。台鐵局針對此事故表達遺憾。

交通部次長王國材表示，交通部長吳宏謀已到現場做總指揮，現場包括台鐵局副局長、段長都在現場。有媒體問，鐵路是否太老舊，現在已做了台鐵6年行車改善計畫，會務必將原因找出來，日後也會做檢討，對於所有搭乘乘客表達遺憾。

(中時 )