彰化》王惠美抨要靠賣電才有營養午餐？ 魏明谷轟：沒福利政策

2018年10月21日 20:32 中時 吳敏菁

彰化縣長魏明谷21日連跑大村和埔心兩場聯合競選總部的成立大會，幫埔心鄉長張乘瑜站台。（吳敏菁攝）

王惠美抨賣電，孩子才有營養午餐吃。（吳敏菁攝）

彰化縣長魏明谷21日連跑大村和埔心兩場聯合競選總部的成立大會，幫大村鄉長候選人賴錫卿、埔心鄉長張乘瑜站台，表示這次縣長選舉跟地方五合一選舉，氣勢愈來愈好，陣營都歸隊了，對王惠美質疑靠賣電才有營養午餐，回擊對手都沒有福利政策。

王惠美今天舉辦競選總部成立的造勢大會，魏明谷也趕場聯合競選總部成立大會，表示這次縣長選舉，對手王惠美她提出的捷運交通建設，受到了很多批評，一開始她又承認是她陣營插的旗幟，沒有署名旗幟對選風有不好的影響。

魏明谷說，還有現在選舉剩下一個月的時間，但是王惠美陣營都沒有提出任何的福利政策，一個沒有愛心的人是沒有資格來當彰化縣縣長。

王惠美則表示，交通、產業等政策都是一項項推出，福利政策也會端出來，反觀縣政稅收減少、人口流失，缺乏整體規畫才該檢討。

針對王惠美21日造勢演說，魏明谷競選總部指出，彰化市鐵路高架化是魏明谷縣長上任後才得以推動，賴清德院長也已宣示鐵路高架化工程一定會做，目前已經在中央地方密切合作之下，加速進行中。國民黨不要再干擾彰化市鐵路高架化工程。

魏明谷競選總部指出，魏縣長運用彰化的風力、太陽能等自然資源優勢，全力發展綠能產業。其中離岸風電、校園種電的政策，是台灣第一，更是其他縣市仿效的目標。綠能產業是提升彰化競爭力、促進產業升級、創造優質就業機會和守護環境的關鍵，難道王惠美和國民黨反對發展綠能？反對彰化擁有乾淨的環境？強調縣政願景的特色，是規畫縝密且務實可行，符合縣民實際需求。

(中時 )