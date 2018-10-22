人氣行動窯烤薄餅披薩Colors pizza 高雄人氣夯

2018年10月22日 07:52 中時 劉宥廷

Color's pizza專賣10吋披薩，適合2至3人吃，平價且份量夠，一周4天在七賢、市中路口旁販售，周末2天則在自由黃昏市場停車場。(劉宥廷攝)

高雄行動窯烤薄餅披薩Colors pizza相當盛名，雖然披薩口味選擇不多，但每天限量且手工現做，營業不到4小時就全數賣完；Colors pizza專賣10吋披薩，適合2至3人吃，平價且份量夠，一周4天在七賢、市中路口旁販售，周末2天則在自由黃昏市場停車場。

40歲的老闆邱家樂先前是食品業務，7年前創業，但同區域的客人不會天天吃披薩，導致店面不好做，所以採用行動餐車模式，平時邊賣披薩邊開計程車，和爸爸、媽媽、阿姨家庭式經營。

老闆指出，窯烤有別於一般瓦斯窯或烤箱，選用龍眼木燒烤，平時除了要費心取得龍眼木之外，還得花很多時間將樹皮剝除，以免燃燒時產生爆裂，雖然每天都花好幾個小時在剝樹皮，但仍堅持初衷，才能做出特殊煙燻味，還帶點淡淡果香。

老闆說，他的手工披薩不追求正宗，只想符合台灣人口味，融合拿波里披薩的軟Ｑ和羅馬披薩的酥脆，呈現外酥內軟口感，用的是橄欖油，比較不會有油耗味，加上調控麵糰筋度比例，就算披薩冷了也不會變硬。

這裡的披薩邊邊些許烤黑是手工窯烤的特色，選項除有夏威夷、培根洋蔥、燻雞蘑菇、中西合併、海鮮等口味外，還有素的瑪格麗特、田園蔬菜；雖然食材比不上知名連鎖披薩店的豪華配料，但花個150元至250元就能吃到10吋手工披薩，算是蠻划算的。

營業地點：周一三四五在前金區七賢、市中路口

周六日在左營區自由黃昏市場停車場

營業時間：下午3點，售完提早打烊

營業電話：0975167680

(中時 )