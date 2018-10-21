雲林》最強菜販韓國瑜化身最強姊夫 幫李明哲助選

最強菜販韓國瑜（左）化身最強姊夫幫李明哲（中）助選。（張朝欣攝）

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尋求連任的雲林縣第4選區縣議員候選人李明哲21日成立競選總部，姊夫韓國瑜特地到場站台，最強菜販化身最強姊夫幫忙助選，並贈送象徵「11」號的2瓶礦泉水，呼籲鄉親支持李明哲，讓優秀有能力的人繼續為雲林縣打拚。

高雄市長候選人韓國瑜為雲林女婿，妻子李佳芬是縣議員候選人李明哲的胞姊，因此韓國瑜21日特別前往西螺鎮參加李明哲的競選總部成立大會，他表示4年來李明哲不論為民喉舌質詢、看緊荷包預算、監督行政權，都沒讓鄉親失望。

韓國瑜指出，岳父說「手背不往外彎，自己人疼惜自己人」，這麼多年來讓西螺、二崙、崙背鄉親照顧很多，不只明哲，還有岳父李日貴、妻子李佳芬，參與政治的人絕對不能忘記老百姓的懇託，1個政治人物若脫離基層，永遠不是及格的政治人物。

韓國瑜也替自己拉票「高雄如果有親朋好友的話，也打1通電話，雲林的女婿在那邊登記第1號韓國瑜，看到沒有什麼頭髮的就圈選那一個，我們自己的女婿在高雄當市長，也是很有面子的」。

李明哲則說，他定位政治是他生活中的一部份，選民服務、傾聽民眾的喜怒哀樂、議會質詢、跑婚喪喜慶、協助緊急應變等等，都視為生活的一部分，他用平常心來看待從政生涯。

關心農民的李明哲認為台灣農業應該走2條路，一是農業體質的精進，下一階段應該走到食品加工廠提高產值，其次是政府應幫農民找通路，也應制定農作物的保障價格。

(中時 )

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