丁守中擬邀周美青、韓國瑜站台 6都也將連線造勢

2018年10月21日 20:31 中時電子報 綜合報導

選戰僅剩月餘就要投票，中國國民黨台北市長參選人丁守中今天表示，台北市黨部正在規劃舉行週末大型造勢活動及遊行，包括全台6都及各縣市都會進行連線活動，市黨部也在規劃分別邀請前總統馬英九夫人周美青和高雄市長參選人韓國瑜等人同台造勢，至於媒體詢問，選前是否有各陣營王牌拚場的感覺，丁守中則說，真正的王牌就是市民大眾、中間選民以及所有年輕人。

丁守中辦公室提供

針對國民黨有意找周美青幫忙站台，丁守中表示，的確看到黨部有這樣規畫，選舉過程任何人幫忙，來加強、拉抬造勢都很感謝，何況前總統夫人。至於何時會與韓國瑜同台？丁守中則說，前不久和韓國瑜在台中造勢大會會合過，未來只要有安排聯合造勢，都會全力以赴。

丁守中星期天行程滿滿，陸續出席九位市議員參選人競總開幕活動。他上午出席市議員葉林傳競選總部成立活動時做了以上表示，包括市黨部主委黃呂錦茹、同黨籍立委蔣萬安、台北市議員陳重文和李芳儒及李傅中武等人都到場力挺。

丁守中辦公室提供

媒體也詢問他認為誰是輔選王牌？丁守中則說，真正的王牌就是市民大眾、中間階級，以及所有年輕人。接下來也會積極讓大家了解台北城市競爭力下滑、招商引資嚴重不足、低薪窮忙的事實與警訊，讓所有中產階級、年輕人、所有市民都能覺醒，同時對他提出的政策有感。

媒體會後也詢問是否要舉行週末大型造勢和遊行活動。丁守中表示，後續規劃有全台6都及各縣市連線活動。目前仍以走入群眾、社區、社團和夜市拜票為主，如此最能接觸到各階層群眾；同時因為國民黨有紮實基層組織，加上提名眾多市議員和里長參選人，會一起共同造勢、全面衝刺。

丁守中也說，會加強空軍戰術，爭取年輕人和中間選民支持。他也肯定，韓國瑜站台效應應該很強，同時韓國瑜在南部幫國民黨南部開疆拓，高雄目前成績非常好，丁守中也說，相當替他高興。

(中時電子報)