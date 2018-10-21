新北》為美女議員林裔綺站台 蘇貞昌「一起」衝衝衝

2018年10月21日 20:45 中時 張穎齊

民進黨新北市長候選人蘇貞昌，今（21）日下午參加雙溪後援音樂會，為新北市議員林裔綺站台。（蘇貞昌辦公室提供）

民進黨新北市長候選人蘇貞昌（右二），今（21）日下午前往貢寮、雙溪，陪同新北市議員林裔綺（右一）掃街拜票。（蘇貞昌辦公室提供）

新北市議員林裔綺平時不僅勤跑基層為民服務，也熱愛運動，因而擁有陽光美女的形象，深受地方支持。（張穎齊翻攝）

擁有水汪汪大眼睛、苗條的身材，在新北市議會有「美女議員」之稱的林裔綺，今（21）日上午成立競選總部，並於下午出席貢寮、雙溪的後援音樂會，與民同樂，民進黨新北市長候選人蘇貞昌亦到場站台，盛讚林裔綺為民服務的成績，並高聲疾呼「讓林裔綺跟我們在一起衝衝衝！」引起現場民眾歡聲雷動。

蘇貞昌下午接連參加貢寮、雙溪後援會成立音樂會，與林裔綺、立委蘇巧慧、議員沈發惠、民進黨新北市黨部主委余天女兒余筱萍、歌手沈文程等人，到場與市民同樂，雖然場地位處偏鄉，但依舊不減支持者的熱情，紛紛前來擠爆會場。

林裔綺表示，她自己比較憨慢選舉，但非常努力做事，這4年來跑遍瑞芳、平溪、雙溪及貢寮4區，就是要盡力為大家服務，此外新北市若要改變，就要選擇最衝、最認真、最了解市政的蘇貞昌，讓新北更新更好。

「讓林裔綺跟我們在一起衝衝衝！」蘇貞昌慷慨激昂地向市民強力推薦林裔綺，並表示林裔綺不僅在地方熱心服務，在議會也替市民積極發聲，有她在議會，蘇貞昌做事衝更快，懇託市民支持為地方努力的1號蘇貞昌與3號林裔綺，讓地方再次繁榮。

(中時 )