普悠瑪列車翻車 花蓮10人赴陸表演師生9人擦傷

北埔國小原住民舞蹈隊，十名師生搭上出軌列車，所幸皆只有輕微擦傷。（翻攝臉書）

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花蓮站表示，部分列車調度不易，初估平均會延誤1至2小時以上。（許家寧攝）

台鐵普悠瑪列車傍晚驚傳翻覆事故，死傷慘重，花蓮北埔國小舞蹈隊剛結束到大陸的文化交流表演，一行10名師生搭上翻覆列車，讓校方相當緊張，稍早接獲老師報平安，1名學生無恙，其餘9名師生皆僅受輕微擦傷，目前正在醫院治療包紮，幸無大礙。

北埔國小校長丁嘉琦說，北埔國小舞蹈隊由2名老師帶隊與8名學生剛結束到大陸的文化交流表演，8名學生中，4名為新城國中學生、2名自強國中及2名北埔國小學生，其中4名自強國中學生為北埔國小畢業生，這次文化交流特別返校支援母校。

校方指出，帶隊老師莊國鑫老師表示，學生搭乘的為翻覆的首節車廂第4號車廂，當時學生多在休息、閉目養神，事故發生時情況相當混亂，師生正在醫院治療，傷勢皆為輕微擦傷或瘀血，所幸不是災情最嚴重的6至8號車廂，現在學生傷勢最重要，

花蓮北埔國小原住民舞蹈隊獲獎無數，經常獲邀至國內外地表演，今年舞蹈隊還獲得名模林志玲贊助並一同入鏡2019年義賣年曆，支持校方推廣舞蹈，校長丁嘉琦說，家長都很擔心學生狀況，得知師生皆平安訊息後，大家總算鬆了一口氣。

花蓮車站傍晚開始出現人潮，花蓮站列車啟動疏運至宜蘭轉乘。（許家寧攝）

台鐵花蓮運務段長吳金添表示，花蓮站部分列車準時發車，旅客乘車後將先到東澳站，再轉搭接駁車轉乘北上，但因出軌事故，部分列車調度不易，初估平均會延誤1至2小時以上，經調度車站人潮以紓解，預估影響29列次、旅客人數逾萬人次。

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花蓮站陸續疏運北上轉乘，南下列車不受影響，車站人潮逐漸舒緩。（許家寧攝）
花蓮站部分列車準時發車，旅客乘車後將先到東澳，在轉乘接駁車北上。（許家寧攝）
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