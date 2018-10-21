余湘、CINDY CHAO的珠寶情誼

2018年10月21日 22:30 中時 陶福媛

珠寶設計師趙心綺（右）和「廣告教母」余湘因珠寶結緣，真摯的友情成為珠寶背後的美麗故事。（JOJ PHOTO攝）

趙心綺將余湘的紅寶石項鍊改成《紅寶牡丹胸針》，祝福好友如牡丹一般擁有旺盛生命力，該作品榮獲倫敦「大師傑作獎」殊榮。（CINDY CHAO提供）

：《紅寶側飛蝴蝶》是趙心綺的第一件大師系列作品，以破蛹而出的意象，深受「廣告教母」余湘的喜愛。（CINDY CHAO提供）

CINDY CHAO與女星莎拉潔西卡派克合力創作的《芭蕾蝴蝶》，在義賣會上以121萬美金落槌，收益全數捐贈紐約市立芭蕾舞團。（CINDY CHAO提供）

CINDY CHAO於2009年完成的《皇家蝴蝶》，獲美國史密森尼博物館永久收藏。（CINDY CHAO提供）

CINDY CHAO的作品《紅寶蝴蝶》在2016年登上巴黎骨董雙年展，並獲國巨董事長陳泰銘收藏。（CINDY CHAO提供）

每件珠寶，都有個故事。甫拿下倫敦大師傑作展最高榮譽「大師傑作獎」的CINDY CHAO紅寶石牡丹花胸針，背後也有個故事。

綻放盛開的牡丹，是珠寶設計師趙心綺（CINDY CHAO）對好友「廣告教母」余湘的祝福；花瓣上如秋霜晨露晶瑩閃爍的寶石，則見證了兩人攜手走過人生低潮的真摯友誼...。

★趙心綺（CINDY CHAO）和余湘，一是珠寶界的設計巨擘，一是在廣告界呼風喚雨的企業家，兩人原本是不搭軋的平行線，卻因為珠寶相識相知，進而成為摯友。

「我是在時尚雜誌看到她的珠寶作品，主動上門的！」余湘笑說，那天她提早二十分到，但展場還沒布置好，被請到外面等候，心高氣傲的她動了氣、拂袖而去，「但我對CINDY的珠寶實在念念不忘，一踏出門就後悔了，只好放下身段、回頭又去買，我們相識的過程還真是不打不相識。」

■2008年的一場生死劫，堅定了姊妹情誼

2008年，余湘和趙心綺同時遭逢人生的低潮。

當時的趙心綺因珠寶事業不見起色，讓她萬念俱灰，燃起退出珠寶界的念頭，「我把全付心力投注在《紅寶側飛蝴蝶》上，完全不顧市場的考量，只想完成我心中想要的藝術作品，作為我最後的封關之作。」

《紅寶側飛蝴蝶》是以抽象手法詮釋破蛹而出的蝴蝶，一雙翅膀尚未成型，代表趙心綺突破重圍的心境。余湘非常喜歡這件作品，也知道若能成交，就能紓解趙心綺財務窘困的燃眉之急，但她提了附帶條件：「如果蝴蝶的翅膀能張開，會更好。」

沒想到口頭下訂後，余湘竟像人間蒸發一般消失了。趙心綺的秘書打好幾通電話都沒人接，讓趙心綺十分失望，「我要秘書別再打了，我最討厭這種Hard Sell（強力推銷），她應該是躲著我吧！」

三個月後，余湘走路舉步維艱地出現在工作室，光頭繫著頭巾，半邊臉麻痺失去功能，右眼還是腫的，說話只能說單字。趙心綺一見到余湘，立刻就明白是怎麼一回事，未語淚先流，眼淚撲簌簌掉了下來。原來余湘在事業如日中天之際突因腦瘤破裂陷入重度昏迷，18天內動了三次大手術，在加護病房整整躺了三個月，幾乎是從鬼鬥關走了一遭。

「當時我問妳，才大病初癒，為何趕忙著上門買珠寶？」趙心綺望著余湘，哽咽地說，「妳對我說『CINDY，因為這件事，對妳很重要！』 .....，這份恩情，直到今日仍無法忘記。」

■蝴蝶展翅高飛，不忘昔日破蛹的情誼

趙心綺與余湘走過掙扎破蛹的歲月後，兩人各自在事業擁有一片天，後來CINDY CHAO的蝴蝶作品《皇家蝴蝶》、《芭蕾蝴蝶》，不僅振翅高飛，而且光彩耀眼、絢麗奪目，就像兩人各自的事業一般。

讓人好奇的是，當初的《紅寶側飛蝴蝶》是否如余湘所願，從剛破蛹捲縮的翅膀，修改成張開翅膀的模樣？余湘笑說：「沒有，若是這樣就太俗氣了。」說完，兩人相視而笑。

兩人的真摯情誼還不僅於此，2016年，趙心綺的CINDY CHAO受邀參加「巴黎骨董雙年展」，與國際一線珠寶併列參展，正式在國際舞台上綻放發光。當時余湘因擔心飛機在高空的壓力會導致腦血管破裂，已有多年未搭飛機，更別提是長途旅行，但為了幫好友加油助威，余湘不顧家人的反對，執意飛往巴黎。

余湘呵呵笑說，她後來飛往世界各地到處旅行，再也不怕搭飛機，家人也未再反對，「若不是為了CINDY飛了一趙巴黎，我那來的勇氣？」

■十年的友情，化成一朵盛開牡丹

十年前余湘病癒後，曾將一條傳家寶紅寶石項鍊交給趙心綺重新設計，款式全不設限，由她盡情發揮。這十年來，趙心綺嘗試不下20種設計，有項鍊、也有耳環，作品做好了又拆，拆了又再做，如此反反覆覆，終於完成了《紅寶牡丹胸針》。

趙心綺說，牡丹是富貴的象徵，這朵牡丹胸針是以105顆紅寶石打造而成，象徵了她對余湘的祝福，希望好友就像花朵一般美麗綻花，充滿了旺盛生命力，「我投注了很多的情感和祝福在上面，曾有人希望我再複製一件，但我想，應該是再也做不出來了！」

帶著兩人的友情和祝福，這件紅寶牡丹胸針今年參加「倫敦大師傑作展」 (Masterpiece London），在上萬件作品當中脫穎而出，拿下最高榮譽「大師傑作獎」，見證了兩人十年的友情。

■如花朵綻放更美麗多彩的人生

今年9月，余湘辭去了聯廣傳播集團董事長，完成她人生的階段性任務，隨後她秉持傳承接棒的理念成立「知行者學院」，10月登場的「余湘的100個朋友」心靈成長課程，邀請100位名人分享成功與失敗經驗，趙心綺即是其中一位講師。

余湘笑說，她能奇蹟式的痊癒，趙心綺能成為國際珠寶大師，一切都是上帝的安排，上帝要她們做有意義的事、幫助更多的人，「就像珠寶，以前我常以為是我在挑選珠寶，但其實珠寶也在尋找它的主人，冥冥之中，早有定數。」

(中時 )