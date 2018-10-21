韓國海弓飛彈攔截率不足 無法有效防衛

2018年10月21日 21:03 中時電子報 江飛宇

綽號「海弓」(Sea bow)的韓國地對空攔截飛彈（K-SAAM），是韓國製的艦用點防禦攔截飛彈，目的是取代雷神公司(Raytheon)的RIM-116 公羊飛彈。它是由韓國LIG Nex1武器公司負責研發，從2011年以來已耗資1.4億美元，已接近完成階段。然而在最近測試評估卻發現，它的攔截成功率不夠高，難以防禦來襲的反艦飛彈。

防衛新聞(defense news)報導，海弓飛彈K-SAAM全長3.07公尺，採主動雷達導引,計劃安裝在4x4的垂直發射系統中，每艘船16枚，預計是新一代韓國巡防艦，以及第二艘14,500噸級的馬羅號直升機航艦上的主要點防禦武器。

雖說海弓預計取代公羊飛彈，但它其實更像是美製ESSM先進海麻雀飛彈，在外型與性能要求上都是，然而海公的研發不算順利，在2016年的測試時,就因5枚飛彈中有2枚錯過了目標攔截失敗，使研發團隊重新設計，又延長了兩年的時間。去年的測評似乎有明顯進步，10個靶彈擊落了9個。但是這個測試結果也存在爭議，一位消息人士稱，這次測試的標準過於寬鬆，不符合現實威脅狀況。

韓國軍方打算用自製的K-SAAM取代外購的RAM。(圖/LIG-NEX1)

這位不透露姓名的人物對媒體說：「去年的測試，10枚來襲的靶彈，飛行高度都在30公尺以上，而最具威脅的掠海反艦飛彈的飛行高度僅有幾公尺，這似乎意味著K-SAAM不足以應對敵軍發射的掠海飛彈。」

更大的問題是靶彈的飛行速度只有0.5馬赫，遠遠低於鄰國的反艦飛彈平均速度，。因此該消息人士補充說：「簡而言之，去年的測試，沒有什麼意義。」

北韓的「金城3型」(Kumsong-3)反艦飛彈就是一例，它是俄羅斯Kh-35U反艦飛彈北韓版，飛行速度0.8馬赫，巡航高度為10~15公尺，終端飛行高度會降低到4公尺。

至於中國大陸擁有的鷹擊12型更是超音速飛彈，速度為2~3馬赫，而日本的超音速反艦飛彈雖然還在研發中，但現役的90型艦對艦飛彈極速也有0.9馬赫，巡航高度5~6公尺。

至於北方大國俄羅斯，他們的P800寶石飛彈射程長達300公里，速度達到2.5~4.5馬赫，巡航高度10公尺，終端飛行高度1公尺，更是難以攔截。

韓國軍方出面澄清，說「近迫武器系統就是要解決各種類型的威脅，因此我們當然會進行不同角度和高度的威脅測試….指控軍方為了通過測評，降低了試驗標準，這是不公平的。」

但是民間的韓國國防智庫負責人申穎均(音譯：Shin In-kyun)表示，近迫武器系統是抵禦敵人攻擊的最後一道防線，所以測試評估應該比任何其他系統更嚴格。

(中時電子報)