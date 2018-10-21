影》普悠瑪翻覆封閉 台鐵緊急協調客運接駁 民眾等不到車罵翻了

普悠瑪出軌成雙向不通，雖然台鐵緊急協調客運接駁，但是有人等不到車罵翻了。（王英豪攝影）

友善列印
中時
、中國時報/
普悠瑪列車翻覆，台鐵旅客受阻，鄰近羅東車站人潮洶湧。（翻攝自網友張福正臉書）
（翻攝自《我是宜蘭人》臉書/張福正上傳）

台鐵普悠瑪在宜蘭重大出軌意外，目前雙線不通，目前羅東車站擠滿大批退票旅客，但台鐵值班站務員人力不足，引發現場旅客怒罵。台鐵表示，因應現場救援需要，在離事故最近的兩個站羅東－永樂區間，協調當地客運業者幫忙接駁旅客。

普悠瑪翻覆 花蓮站29列次延誤2小時 只開到東澳再轉乘北上

公路總局已經協調首都、國光、葛瑪蘭、花蓮客運協助，提供免費接駁，接駁時間至民眾全部疏運完畢為止。

葛瑪蘭汽車客運公司表示，目前先派出5輛市區公車，協助旅客從蘇澳往羅東，讓他們到羅東後可以繼續往北，若有需要，會再陸續派車。

首都客運總經理李建文表示，在羅東很多人要到永樂搭火車，他們將把旅客從羅東載到永樂，另外也把在永樂車站的旅客直接接回台北，目前已經調配20輛車。

另一家大都會汽車客運則派出10輛市區公車，將台鐵東澳站的100、200人接到蘇澳，再轉乘國道客運到新店大坪林站。李說，接駁回台北不會再向旅客收錢。

由於明天就要上班，宜蘭羅東戰技滿趕著搭火車，又面臨停開情形，大家心急如焚，詢問站務人員又得不到正確答案，以致火氣上升，到處都有怒罵大吼的聲音，有位民眾說，今天傍晚6時的火車北上，但因為此事故導致其他班次火車停駛，站務員僅表示目前還在「等待上級指示」，不確定發車時間，他認為處理效率不夠快。

(中時 )

普悠瑪列車翻車 花蓮10人赴陸表… 普悠瑪翻覆意外 身故最高理賠250…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。