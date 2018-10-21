影》普悠瑪翻覆封閉 台鐵緊急協調客運接駁 民眾等不到車罵翻了

2018年10月21日 20:57 中時 吳家詮 、中國時報/ 王英豪 、 游昇俯 、中國時報/

普悠瑪列車翻覆，台鐵旅客受阻，鄰近羅東車站人潮洶湧。（翻攝自網友張福正臉書）

（翻攝自《我是宜蘭人》臉書/張福正上傳）

台鐵普悠瑪在宜蘭重大出軌意外，目前雙線不通，目前羅東車站擠滿大批退票旅客，但台鐵值班站務員人力不足，引發現場旅客怒罵。台鐵表示，因應現場救援需要，在離事故最近的兩個站羅東－永樂區間，協調當地客運業者幫忙接駁旅客。

公路總局已經協調首都、國光、葛瑪蘭、花蓮客運協助，提供免費接駁，接駁時間至民眾全部疏運完畢為止。

葛瑪蘭汽車客運公司表示，目前先派出5輛市區公車，協助旅客從蘇澳往羅東，讓他們到羅東後可以繼續往北，若有需要，會再陸續派車。

首都客運總經理李建文表示，在羅東很多人要到永樂搭火車，他們將把旅客從羅東載到永樂，另外也把在永樂車站的旅客直接接回台北，目前已經調配20輛車。

另一家大都會汽車客運則派出10輛市區公車，將台鐵東澳站的100、200人接到蘇澳，再轉乘國道客運到新店大坪林站。李說，接駁回台北不會再向旅客收錢。

由於明天就要上班，宜蘭羅東戰技滿趕著搭火車，又面臨停開情形，大家心急如焚，詢問站務人員又得不到正確答案，以致火氣上升，到處都有怒罵大吼的聲音，有位民眾說，今天傍晚6時的火車北上，但因為此事故導致其他班次火車停駛，站務員僅表示目前還在「等待上級指示」，不確定發車時間，他認為處理效率不夠快。

(中時 )