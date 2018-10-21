美兩艘新式佛維吉尼亞級攻擊型核潛艇下水

美海軍維吉尼亞級佛蒙特號核動力攻擊潛艇正式命名下水。（圖／美國海軍）

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中時電子報
美海軍德拉瓦號核動力攻擊潛艇

美國海軍推特發文指出，裝備有戰斧巡航導彈的兩艘新式核潛艇「德拉瓦號」(USS Delaware, SSN-791)和「佛蒙特號」(USS Vermont, SSN 792)，20日分別於維吉尼亞州與康乃狄克州命名下水。

美國海軍官網指出，德拉瓦號是在弗吉尼亞州亨廷頓英格爾斯工業公司(Huntington Ingalls Industries)的紐波特紐斯(Newport News)船廠命名下水，佛蒙特號則是在康乃狄克州格羅頓的通用動力電船公司（General Dynamics Electric Boat）命名下水。這兩艘新式的維吉尼亞級核動力攻擊潛艇計劃在2019年建造完成。

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衛星通訊社報導說，這兩艘核潛艇具有現代化的電子設備，其特點是噪音低，可攜帶12枚戰斧巡航導彈。除了維吉尼亞級潛艇的標準裝備外，這兩艘核潛艇還有特殊操作裝備，包括無人潛水器、潛水員的密封艙，儲存裝置和超小型潛水艇的甲板支架。

德拉瓦號是第18艘維吉尼亞級攻擊潛艇，也是最後一艘第3代維吉尼亞級潛艇。該船的建造始於2013年9月，將於2019年交付。佛蒙特號則是第19艘維吉尼亞級攻擊潛艇，是首艘第4代維吉尼亞級潛艇。起造於2014年5月，將於2019年秋季交付。

美國海軍指出，維吉尼亞級潛艇的是為了進行反潛作戰，並執行近海與深海的反水面艦艇作戰的任務，此外也包括特戰部隊支援、情報蒐集與偵察。其不易偵察與持久巡航力、機動性和火力，能使他們能夠支持海上控制、動力投射、前線支援、海上安全和威懾等戰略核心能力。

(中時電子報)

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文章來源：Navy to Christen Submarine Delaware

文章來源：Navy to Christen Submarine Vermont

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