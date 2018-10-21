路斯明佩戴蕭邦 扮演暖男總裁

路斯明以一身合身帥氣的西裝佩戴蕭邦L.U.C Quattro玫瑰金腕表，渾身散發總裁氣質。（蘇蔓攝）

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蕭邦L.U.C 1937 Classic精鋼腕表，29萬8000元。（CHOPARD提供）

在《我的男友不是人》飾演暖男的路斯明，最近將在電影《明日之星》挑戰演技，飾演追求功名利祿不擇手段的經紀人，梳了大油頭、個性陰險又神經質，是個超級大壞蛋。

「別被我的斯文外表被騙了，我小時候是飆車少年，什麼跑車都玩過，絕不是乖乖牌。」路斯明笑說，他最愛在戲中開跑車扮富豪，劇組只要有辦法借到跑車，他都能開上路。但在現在的現實生活中，他則是典型的愛家男，平日以捷運和計程車代步，已不再玩跑車，只能趁著拍戲過過乾癮。

提起愛家，路斯明疼愛老婆的方式也很深情，生日過節都會寫卡片，透過文字表達情意與感謝，而不是送高價的珠寶皮包，問他會不會想買蕭邦珠寶送老婆，他笑說：「想啊！這些年努力賺錢存錢，就是想等存夠了錢，送她一個大禮！」

這次路斯明受邀拍攝時尚專題，配戴最新款的蕭邦 (CHOPARD)L.U.C Quattro男表，全球僅限量50只，與限量跑車一樣稀有珍貴，佩戴起來很有尊榮感，搭配一身合身帥氣的西裝，猶如總裁CEO上身，拍照入鏡更有氣勢。

蕭邦L.U.C製表工作坊成立已逾20年，旗下的L.U.C紳士男表以複雜功能和精密機芯著稱，外型斯文典雅，除了路斯明佩戴的L.U.C Quattro限量男表外，蕭邦最近以「公平採礦」的黃金打造一款L.U.C XPS Twist QF Fairmined腕表，表殼採用的玫瑰金材料皆以合理價格蒐購，改善礦工的生活，是符合道德公義的黃金，並獲得認證，可說別具意義。

(中時 )

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