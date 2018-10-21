中職》內野高飛球在面前落地 楊家維：那是三壘手的

2018年10月21日 21:32 中時電子報 鍾亞芳 /新北報導 /新北報導

季後挑戰賽21日進行第3戰，富邦悍將與統一獅3局下1比1平手時，楊家維在壘上有人時讓高飛球在面前落地，間接造成球隊失分，不過賽後談到當下情形時，楊家維解釋，那球離三壘手比較近，原以為郭阜林會接，沒想到他被燈光擋到。

3局下富邦進攻，2出局一壘有人時，王正棠擊出內野高飛球，獅隊游擊手楊家維往前衝原有機會機接殺這一顆球，沒想到他卻提前止步，讓球在面前落地形成安打，結果形成一、二壘有人，下一棒胡金龍擊出安打，富邦攻下超前分，以2比1領先。

賽後談到當時情況，楊家維透露：「那是三壘手的球，在他旁邊而已，我跑過去還想說，阜林怎麼沒有追，我以為他要接，但他被燈光擋到，加上我守得比較靠近二壘，跑過去已經來不及了。」

雖然守備出現詭異的情況，但好在5、6兩局獅隊都有攻勢以3比2超前比數，8局下楊家維也在8局下、一壘有隊友時擊出安打，助隊將領先擴大為4比2，終場獅隊就以2分差獲勝，取得季後挑戰賽系列賽2勝1負聽牌優勢。

楊家維本次系列賽首次先發，此役4打數2安打貢獻1打點跑回1分，「今天先發教練沒特別叮嚀什麼，但叫我球要打扎實，打成強勁的平飛球，自己也沒多想，就是盡量幫球隊建功這樣。」楊家維說。

獅隊拿下這場勝利，在季後挑戰賽系列賽取得2勝1負聽牌優勢，楊家維笑說：「今天贏球真的很開心，最後1個出局數時腳都在發抖。」

(中時電子報)