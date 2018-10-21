普悠瑪翻車》警政署長即刻調派警力 搶救傷患鑑認大體

2018年10月21日 22:09 中時 胡欣男

今（21）日傍晚，發生在蘇澳台鐵普悠瑪火車脫軌翻覆意外事件，由於現場傷患人數持續增加，警政署第一時間即刻啟動災害應變機制，署長陳家欽坐鎮警政署災害緊急應變小組指揮所，並指示宜蘭縣警察局及鐵路警察局兩局長，率相關警力馳援事故現場，目前已動員340人（含蒐證、鑑識人員）；另陳家欽也要求保一總隊每日投入警力40名，全力協助搶救、安置乘客、鑑認傷患及交管等工作。

陳家欽指示支援事故現場警力，並進行業務分工，畫分為： 一、警戒組：事故現場交通管制，俾利救援人力、器材及物資進出。

二、治安組：事故現場警戒、巡邏，維護治安，不容有趁火打劫情事發生。

三、鑑識、訪查組：有關身分鑑識協助罹難者身分辨認；另清查待援乘客並通知家屬及協助相關安置措施。

四、服務組：配合台鐵及宜蘭縣政府提供家屬相關訊息。

警政署指出，目前除黃金時間協助救援，調派宜蘭縣警察局內外勤同仁全力投入，協助事故現場救災、交管以外，並將重點放在罹難者身分辨識（含：指紋、DNA採證以及相關證據送驗），及配合台鐵行車保安委員會調查事故肇因；另外籍乘客死、傷情形，亦將循管道通知外交部及駐外單位。

署長已指派鐵路警察局及鄰近相關警察單位警力先行進入事故現場援助，另通報執勤同仁注意自身安全，且加強事故現場巡邏、警戒，提高見警率，以安定民心。

(中時 )