火車出軌 台大急診醫師：這3個動作是存活關鍵

2018年10月21日 21:48 中時電子報 戴安瑋 、 徐秀娥 、 林郁庭

普悠瑪翻車造成重大傷亡，台大醫院急診醫學部主任石富元表示，當發現車體出現劇烈晃動等異常狀況時，絕對不能起身，應在座位上坐穩，採雙手抱頭的防撞擊姿勢，且為了提高事故發生後的成功逃生機率，穿一雙包覆性好的鞋子絕對是關鍵。

石富元說，他對普悠瑪列車翻覆原因並不了解，但只要事故發生前有幾秒時間就足以應變，當發現列車出現劇烈晃動等異常狀況時，絕對不要起身逃生，應立即在座位上坐穩，採取飛機上會使用的防撞擊姿勢，雙手抱頭向前傾，把頭抵在前方椅背上或是直接彎下身子，膝蓋小腿則向後彎，利用座位和座位間的剛性空間，提高存活率。

石富元說，若幸運存活下來，接下來就是要盡速脫離所處的空間，由於事故現場多有尖銳的破碎物，這時穿一雙包覆性佳的鞋子，將有助於迅速脫離危險空間，但國人搭乘大眾運具時，為了舒服，常穿夾腳拖或拖鞋，其實這對逃生非常不利。

石富元指，1981年時台鐵曾因撞到砂石車，出軌墜入頭前溪，造成30人死亡、130人輕重傷，以這個案例來說，搭鐵路時不僅要穿包覆性好的鞋子，穿著舒適輕便的服裝也很重要，因為要游泳脫困。

針對有人提出搭火車要繫安全帶，石富元說，飛機所處的環境和鐵路差異性很大，後者時速慢，也不會常遇亂流，且就算有安全帶，民眾可能也不會繫，若真要加裝安全帶，建議從高鐵開始。

(中時電子報)