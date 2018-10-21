「逐步東行」 國中生眼中的小鎮生活

竹東在地刊物「逐步東行」是竹東國中美術班學生與畢業生們聯手企畫製作，這本年刊已發行至第5期。（邱立雅攝）

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邱立雅

「逐步東行」獨立刊物一年僅發行一期，今年來到第5期。這是一本由竹東國中美術班師生策畫，由畢業的學長姐帶著學弟妹共同發想製作的刊物，內容圍繞著竹東小鎮的生活與記憶展開，21日舉辦發刊會，由參與學生娓娓道來產出過程的酸甜苦辣。

由學生製作並發行全台的獨立刊物相當少見，且編輯群「主力」皆是國中生又更為稀罕，竹東國中美術班教師彭雅芳發起製作獨立刊物行動，邀請竹東國中畢業生帶著學弟妹們參與規畫製作，從主題的挑選、採訪、攝影、繪畫、排版、選紙，樣樣精雕細琢，幾年下來，累積不少等待刊物發行的死忠粉絲。

發刊會也邀請客家委員會綜合規畫處長范雪景前來共襄盛舉，范雪景表示對逐步東行第5期感到相當驚豔，看到學生們獨力完成一本貼近在地的刊物，認為此舉能觸動學生敏銳的思考，用藝術潛移默化，達到美學培育的效果。

逐步東行第5期有別於過去4期，主編劉玟秀表示，過去畢業的學長姊及老師會提出一個架構，細節讓學生發想，但這次主導權回歸給學生，也因此發現學弟妹們對生活有著細膩的觀察，例如「山城印象斜坡傳說」、「雜貨店與便利商店的小小日常」、「放學大冒險」等主題，就是竹東人的生活印象。

「主題可能很微小，但有孩子們的觀點。」指導老師彭雅芳說，第5期的內容更能體現逐步東行這本刊物的精神，就是「用國中生的角度來看竹東」，加上竹東國中70年的老校舍拆除重建，好像就是等待著被記錄一樣，都是竹東人的記憶。

(中時 )

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